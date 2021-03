Escola Básica 2/3 de Marinhais lidera pontuação das escolas de Santarém na Academia Ponto Verde

A Escola Básica 2/3 de Marinhais, em Salvaterra de Magos, é, até ao momento, a escola mais pontuada do distrito de Santarém no concurso Academia Ponto Verde a decorrer até ao final do ano letivo.

Na totalidade das escolas inscritas no concurso Academia Ponto Verde (APV) foram recolhidas até à data mais de 11,5 toneladas de embalagens, num dos vários desafios propostos para incentivar as boas práticas de reciclagem.

A edição atual do Concurso desenvolvido pela Sociedade Ponto Verde conta com a inscrição de 229 escolas, num total de 123 mil alunos dedicados à missão de reciclar mais e melhor.

Um dos desafios da APV é um Plano de Ação para aumentar a meta da reciclagem da escola, no qual, mensalmente, as escolas devem fazer a separação das embalagens relativas ao ecoponto amarelo, utilizando os sacos disponibilizados no Kit aquando da inscrição, que posteriormente são recolhidas e contabilizadas num ranking de reciclagem.

Lançado no início deste ano letivo, em setembro de 2020, o Concurso continua a trazer passatempos interativos e desafios criativos aos alunos, mesmo em período de confinamento, adaptando-se à realidade de ensino à distância, e continuará a fazê-lo até ao final do ano letivo. É disso exemplo o live feito com o músico Murta, embaixador deste Concurso e que através das suas redes tem interagido com a comunidade escolar, desafiando-os para uma maior consciência ambiental.

“Num ano bastante desafiante para toda a comunidade escolar, os números referentes à quantidade de embalagens recolhidas nas escolas são bastante animadores e a pandemia não parece abrandar a motivação e o empenho das escolas em reciclar mais e melhor. A SPV continua a desenvolver várias provas que permitam despertar o interesse dos alunos em continuar a participar neste concurso que se mantém ativo e a correr bastante bem”, assinala Ana Isabel Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde.

“Admiramos a capacidade de adaptação das escolas em dar resposta a este que é o maior desafio de todos: continuar a promover a reciclagem a partir de casa, apesar dos atuais constrangimentos. No final do dia, queremos que as crianças e os jovens continuem a partilhar junto da sua família e amigos os conhecimentos e as boas práticas que adquiriram neste concurso”, aponta Ana Isabel Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde.

A Sociedade Ponto Verde é uma instituição privada sem fins lucrativos que tem por missão organizar e gerir a retoma e valorização de resíduos de embalagens, promovendo a ECONOMIA CIRCULAR através da implementação do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE). A sensibilização e a educação para as melhores práticas ambientais são um dos grandes objetivos da Sociedade Ponto Verde junto dos portugueses.

