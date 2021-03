Forte ligação portuguesa a Macau é oportunidade de negócio para as empresas da região

A Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém tem vindo a realizar um ciclo de seminários online sobre as oportunidades de negócio de diversos mercados internacionais. A associação abordou, no dia 3 de março, o mercado de Macau, tendo ficado claras as oportunidades em diversos setores para as empresas da região, graças à proximidade ainda existente entre o nosso país e esta região autónoma chinesa.

É do conhecimento comum que Macau, Região Autónoma da República Popular da China, foi território português até 1999, estando a cultura portuguesa ainda bastante enraizada neste território, o que influencia positivamente os negócios com as empresas portuguesas. “As raízes portuguesas na região continuam a ser muito fortes e têm um impacto muito positivo no desenvolvimento de negócios. É, por isso, um mercado com alguma facilidade de absorção do nosso potencial de venda”, referiu a NERSANT no seminário online sobre o potencial do mercado de Macau para as empresas da região.

A associação continuou a sua intervenção, informando que Portugal foi, em 2019, o 25.º fornecedor internacional de mercadoria para Macau e, nesse mesmo ano, ocupou a 19.ª posição de entre os principais destinos de exportação macaenses. A balança comercial de bens entre estes dois países é significativamente favorável para Portugal (isto é, este país exporta mais do que importa), sendo que o excedente em 2018 foi de 25 milhões de dólares e, um ano mais tarde, este aumentou para cerca de 42 milhões de dólares.

Na estrutura das importações, os principais grupos de produtos respeitam maioritariamente às bebidas alcoólicas, vestuário e máquinas e equipamentos elétricos. Existe, no entanto, potencial em muitas outras áreas, tais como produtos alimentares em geral (nomeadamente carne e peixe), laticínios, ovos, mel, entre outros. Macau é uma das mais importantes economias do mundo e a entrada no mercado, referiu a NERSANT, faz-se pela “diferenciação na qualidade”.

Na mesma sessão, a NERSANT informou a plateia virtual que vai realizar uma missão empresarial digital ao mercado de Macau, onde os participantes da região vão poder reunir com importadores macaenses interessados em comprar os seus produtos ou serviços, A ação, que se realiza de 05 a 09 de julho, é uma excelente forma de avaliar a viabilidade de exportação das empresas para este mercado, uma vez que se economiza tempo e dinheiro com a realização de reuniões B2B por vídeo conferência.

Para além disso, a ação tem ainda a vantagem de ser financiada pelo projeto Negócios o Mundo, o que significa que as empresas participantes podem contar com financiamento de 50% das despesas elegíveis através do COMPETE / PT2020.

As empresas interessadas em participar ou em saber mais informações sobre a ação podem contactar o Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da associação através dos contactos negociosnomundo@nersant.pt ou 249 839 500.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...