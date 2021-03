Aprovada a Área de reabilitação Urbana do Campo Infante da Câmara

A Assembleia Municipal de Santarém aprovou na segunda-feira a proposta de delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) do Campo Emílio Infante da Câmara e área envolvente, com vista à futura reabilitação e regeneração urbana daquela área.

A proposta foi aprovada com 19 votos favoráveis do PSD, 19 abstenções e 3 votos contra.

Apesar de terem viabilizado a proposta, os deputados da oposição criticaram a Câmara por não ter ainda elaborado um estudo prévio, conforma foi aprovado na Assembleia Municipal há 2 anos.

“Esta proposta surge como um cheque em branco que permitiria até no limite a futura urbanização do Campo Infante da Câmara, pois não existe um enquadramento urbanístico e nada existe sobre a articulação deste espaço com o centro histórico e as restantes área da cidade”, criticou a deputada municipal do CDS-PP Patrícia Fonseca, defendendo que boa parte deste espaço seja dedicado a um parque verde urbano.

Francisco Mendes, do movimento Mais Santarém integrado na bancada do PS, defendeu que esta ARU deveria vir pelo menos acompanhada de um estudo prévio e de uma definição sobre quais os passos seguintes oara dar uma solução para aquele espaço. Assim, ficamos com dúvidas sobre se a Câmara pretende mesmo fazer alguma coisa.”

“Já houve inúmeros debates, estudos, moções e recomendações e tarda a fazer-se um plano estratégico para o Campo Infante da Câmara”, afirma francisco Madeira Lopes, da CDU, questionando “Qual a solução para o futuro daquele espaço e a sua interligação com a Avenida Afonso Henriques?”

por seu lado, Vitor franco, do bloco de esquerda, perguntou qual o futuro das várias associações que têm as suas sedes no Campo Infante da Câmara, como os Night Runners, a Aassociação Académica, a Associação dos Angolanos, entre outros.

José Magalhães, do movimento mais Santarém, justificou o seu voto contra com o facto de não existir ainda um estudo prévio que permitiria debater a nova centralidade estruturante para a cidade que a ocupação deste espaço vai permitir. Este deputado municipal defende também que deve ser esgotada primeiro a possibilidade de transformar a Praça de Toiros num pavilhão multiusos, antes de se avançar para a construção de um novo equipamento neste espaço.

O presidente da Câmara Ricardo Gonçalves disse que o objetivo desta Operação de Reabilitação Urbana é permitir o futuro aproveitamento dos fundos comunitários que vão ser dedicados às operações de reabilitação urbana. O autarca sublinha que a Câmara não dispõe de meios financeiros para suportar os investimentos preconizados pela Assembleia Municipal, mas com os fundos comunitários tal será possível. Nesse sentido, Ricardo Gonçalves da Câmara disse que a Câmara solicitou o apoio da Faculdade de Arquitetura de Lisboa para a elaboração da proposta.

Quanto à Praça de Toiros, segundo o presidente da Câmara, a Santa casa da Misericórdia de Santarém proprietária do imóvel, já elaborou um estudo. “Vamos solicitar esse estudo à Misericórdia para darmos conhecimento aos deputados desta assembleia”, disse o autarca.

Segundo a Câmara, qualquer intervenção deverá estar enquadrada no Programa Estratégico de Reabilitação Urbana. Com esta proposta de delimitação, pretende o Município de Santarém criar condições para a melhoria de todo o espaço, criando novas infraestruturas, bem como fomentar a requalificação dos imóveis existentes.

A constituição da ARU contempla, para além dos incentivos fiscais a eventuais investidores, a continuidade da existência da Praça de Toiros Celestino Graça e da Casa do Campino, tal como a prossecução da realização, neste espaço, das Festas de S. José, do Mercado Quinzenal, entre outras iniciativas.

A proposta de execução do projeto para esta Área de Reabilitação Urbana, prevê a candidatura a fundos comunitários.

