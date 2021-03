CTT e Câmara de Santarém celebram protocolo para apoio à criação de lojas online

Os CTT e a Câmara Municipal de Santarém estabeleceram uma parceria que visa o apoio às PME’s do concelho, na adoção rápida e eficaz de novos canais de venda digitais como alternativa aos canais de vendas tradicionais, acelerando a digitalização dos seus negócios.

Com esta parceria, são criadas condições especiais de apoio às empresas e, em particular às PME’s de Santarém, na aposta nos canais digitais como alternativa aos canais de vendas tradicionais, nomeadamente na criação de Lojas Online, na criação de Online de Campanhas e em Planos de Logística para PME.

Esta iniciativa surge no atual contexto de pandemia Covid-19, que está a ter forte impacto sobre a economia nacional, em especial sobre as Pequenas e Médias Empresas (PME), exigindo medidas rápidas e eficazes tendo em vista a sua reativação.

Em comunicado, os CTT afirmam estar conscientes do papel crítico que no apoio à sustentabilidade da economia e a sociedade portuguesa no atual contexto, e oferecem condições preferenciais em vários serviços.

No Criar Lojas Online, um serviço que permite a criação de lojas online por empresas sem necessitarem de conhecimentos técnicos de desenvolvimento de sites, através de uma interface Web intuitivo e amigável, é oferecido pelos CTT às empresas aderentes com sede no Município de Santarém a oferta de 6 mensalidades dos Planos (Corporate, Plus ou Base), a todas as lojas que se registem até ao dia 31 de março de 2021 e oferta de 3 mensalidades a todas as lojas que se registem entre 1 de abril e 31 de dezembro de 2021.

No Criar Online Campanhas, um portal web que permite criar e divulgar campanhas publicitárias de forma autónoma, é oferecido pelos CTT às empresas aderentes com sede no Munícipio de Santarém, um voucher digital no valor de 20€ para experimentar a plataforma, com validade de 3 meses para lojas publicadas até ao final de 2021; e um voucher de 15% de desconto para campanhas de ativação em 2021, após registo e realização da primeira campanha, com validade de 3 meses após emissão.

Nos Planos de Logística para PME, uma solução de logística, acessível através de computador, telemóvel ou tablet que permite gerir a recolha, armazenamento, preparação, envio e evolução de produtos, com total autonomia, é oferecido pelos CTT às empresas aderentes com sede no Munícipio de Santarém, 50% de desconto nos serviços de armazenamento, preparação e distribuição, durante 3 meses.

Os CTT estão a implementar medidas de mitigação de contágio por CoViD-19 na rede de retalho e em todo o processo de tratamento e entrega de correio e encomendas.

Também a Câmara Municipal de Santarém afirma estar empenhada na aplicação das medidas de mitigação definidas pelas autoridades competentes.

Os CTT e a Câmara Municipal de Santarém apelam ao seguimento rigoroso das recomendações da Direção-Geral da Saúde, por forma a garantir a segurança dos clientes, mas também dos colaboradores destas entidades.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...