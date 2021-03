PS de Santarém quer concessão que respeite o investimento público e os vendedores do mercado municipal

Na sequência da reprovação esta segunda-feira da proposta de concessão do mercado municipal na Assembleia Municipal, a Concelhia do Partido Socialista de Santarém vem defender em comunicado que a futura concessão deve respeitar o investimento público que ali está a ser realizado, assim como os direitos dos atuais vendedores.

O comunicado do PS surge “na sequência da recusa responsável da Assembleia Municipal em privatizar o mercado de Santarém”. O PS recorda que o mercado Municipal está (ou estava…) em fase de qualificação. Nestas obras, a Câmara Municipal de Santarém vai gastar mais de 2.000.000 € (dois milhões de euros) de dinheiro dos escalabitanos.

“Antes destas obras de Santa Engrácia, ganhavam ali a vida, há muitas décadas, um conjunto de cidadãos, vendedores, que merecem o nosso apoio integral”, refere o comunicado, considerando que “durante as obras, que deveriam estar prontas há muito tempo, estes vendedores do mercado foram mal tratados pela autarquia, talvez numa preparação para o que viria a seguir…”

Para o PS, “este caso é um bom exemplo da insensibilidade com que as pessoas são tratadas pelo presidente já que, em boa verdade, poderiam ter sido criadas condições de trabalho aceitáveis junto ao mercado, durante as obras, ao invés de mandar os vendedores, de castigo, para os sótãos do deserto comercial”.

4. Agora, a Câmara de Santarém saca de uma nova surpresa. Propõe entregar o mercado a um privado, cobrando 2.000 € de renda. Não sabemos qual o feliz contemplado… mas, como é normal, uma ideia tão repentina não terá inspiração local.

“Como podemos analisar com a ajuda da simples aritmética, a receber 2.000 € por mês, as obras ficarão pagas em … 85 anos. Deixamos à reflexão dos cidadãos a avaliação sobre a gestão municipal do PSD”, afirma o PS, considerando que “há, portanto, uma imoralidade financeira, neste negócio”.

Por outro lado, o PS de Santarém afirma que esta é também “uma questão de imoralidade não financeira – uma imoralidade humana”.

Isto porque, considera, “a expulsão de pessoas que venderam na praça há anos, onde tentaram ganhar a vida contra péssimas condições de trabalho e contra mil dificuldades, reveste-se de imoralidade humana e cultural”.

Segundo o PS, “esta proposta agora reprovada, previa que todos os vendedores do mercado se batam em pé de igualdade com os novos concorrentes. Ou seja, anos de trabalho no mercado seriam atirados ao lixo… ou seja, vende-se tudo, até os valores fundamentais se vendem, tais como a humanidade, o respeito, a moral”.

O PS salienta que “nada nos move contra a iniciativa privada. Antes pelo contrário, a iniciativa privada é a base da criação de riqueza numa sociedade, pelo que não temos dúvidas em saudá-la, apoiá-la e estimular o seu desenvolvimento”.

Porém, considera “um escândalo que se invistam mais de 2 milhões de euros, dos cidadãos, numa obra pública e o PSD proponha privatiza-la em seguida, cobrando 2 mil euros de renda”.

O PS considera que “os direitos dos vendedores do mercado são incontornáveis e merecem respeito para continuarem o seu legítimo, saudável e inquestionável direito de ganharem a vida honestamente”.

“Daqui a uns anos, quando as obras estiverem terminadas, se for considerada uma concessão, então o caderno de encargos terá de ser compatível com o respeito pelos Escalabitanos, mostrando o bom uso dos investimentos feitos com o seu dinheiro e garantindo a todos que uma vida de trabalho em parceria com a Câmara Municipal não pode ser reduzida a cinzas em nome de interesses particulares, sabe-se lá de quem”, conclui o comunicado do PS.

