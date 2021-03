Águas do Ribatejo investe 241 mil euros na reabilitação do reservatório do Rebocho

A AR-Águas do Ribatejo no âmbito da empreitada de reabilitação do reservatório de água de Rebocho em Coruche, está a implementar um sistema alternativo de abastecimento de água para as localidades do Rebocho e Salgueirinha, para garantir a continuidade do abastecimento às populações enquanto decorrem os trabalhos de recuperação e reabilitação do reservatório elevado. Este sistema alternativo, de caracter provisório, deverá estar concluído na próxima sexta-feira, 12 de março.

A empreitada de reabilitação do reservatório do Rebocho representa um investimento de 241.997,44 € e inclui trabalhos ao nível de construção civil, como pinturas, e revestimentos. O caderno de encargos prevê ainda a substituição integral de equipamentos e instalações elétricas. O Reservatório do Rebocho foi construído há 31 anos pela Câmara Municipal de Coruche e serve uma população de 700 habitantes nas localidades do Rebocho e Salgueirinha.

O sistema alternativo de abastecimento será removido após a entrada em funcionamento do reservatório elevado reabilitado, numa solução idêntica à adotada em Foros de Almada, no concelho de Benavente, onde decorre uma intervenção semelhante a cargo da mesma empresa. Este é mais um investimento da AR no concelho de Coruche, onde construiu sete novas Estações de Tratamento de Água ETA, 11 novas captações e 12 novos reservatórios. Foram ainda construídas dezenas de quilómetros de novas condutas adutoras e redes de distribuição, garantindo uma cobertura superior a 90% da população com água de qualidade. A eficiência do tratamento da água está evidenciada nos boletins disponibilizados no site da AR, com os valores paramétrico das análises realizadas com regularidade por entidade certificada externa à AR

