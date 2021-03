Azambuja aprovou atribuição de 41 bolsas de estudo e mérito

A Câmara de Azambuja deliberou, no dia 9 de março, a atribuição de 31 bolsas de estudo e 10 bolsas de mérito, destinados a alunos que ingressem ou frequentem o ensino superior e sejam residentes no concelho.

Na proposta, foram homologadas as listas definitivas dos candidatos excluídos, com a respetiva justificação, e dos candidatos admitidos que serão beneficiados com esta medida municipal de apoio e de reconhecimento ao sucesso educativo.

Obas na Escola de Vila Nova da Rainha custam mais 15 mil euros

Foi deliberada uma adenda, com introdução de trabalhos complementares, ao contrato da obra de requalificação e refuncionalização da Escola Básica, Jardim de Infância e Espaços Exteriores de Vila Nova da Rainha. Esta adenda tem o valor de 15.001,37€ (quinze mil e um euro e trinta e sete cêntimos), acrescidos do IVA à taxa legal em vigor, e deve-se ao facto de serem necessários trabalhos que resultam de circunstâncias não previstas na fase de projeto, e que se tornam imprescindíveis para a execução da empreitada.

Regulamento de captura, esterilização e devolução de gatos

A autarquia aprovou submeter à Assembleia Municipal o Projeto de Regulamento do Programa de Captura, Esterilização e Devolução de Gatos (CED) do Município de Azambuja, após ter terminado o período legal de consulta pública e recolha de sugestões.

Foi, igualmente, aprovada a ratificação do protocolo com a Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal, no âmbito do projeto “Conhecer Caminhando – Turismo de Natureza”, que visa a promoção da conservação e valorização dos ativos naturais dos concelhos de Azambuja, Cartaxo, Rio Maior e Santarém, com vista ao desenvolvimento do turismo associado à natureza.

Câmara aprova subsídios aos Voluntários de Azambuja e à Cruz Vermelha de Aveiras

Foi deliberada a atribuição de três apoios financeiros.

À Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Azambuja, o montante de 13.428,00€ (treze mil, quatrocentos e vinte e oito euros), destinado à substituição da cobertura do quartel que apresenta fissuras a necessitarem de reparação urgente, devido às infiltrações daí decorrentes que comprometem os equipamentos e afetam a habitabilidade do edifício. A situação é ainda agravada pelo facto da referida cobertura ser constituída por placas com amianto.

À Delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa, foram aprovados dois apoios financeiros. Um no montante de 3.100,00€ (três mil e cem euros), destinado à aquisição de um desfibrilhador LifePack 1000, que é um equipamento fundamental no socorro à população do concelho; e outro no montante de 5.500,00€ (cinco mil e quinhentos euros), destinado à reparação de uma viatura, a qual ficou inoperacional após um acidente, e que é fundamental para o transporte de doentes suspeitos ou confirmados de covid-19.

