Centro Hospitalar do Médio Tejo avança com instalação de Ressonância Magnética

O processo de aquisição do equipamento de Ressonância Magnética (RM) para o Centro Hospitalar do Médio Tejo, está concluído, refere o CHMT em comunicado. Depois de tramitado o respetivo processo de aquisição também pelo Tribunal de Contas, o investimento foi já adjudicado, aguardando-se para muito breve o início das obras para a colocação deste importante e diferenciado equipamento de diagnóstico.

Com esta aquisição, o Centro Hospitalar do Médio Tejo deixa de estar dependente de entidades externas para a realização de exames RM, passando a cobrir para além da área geográfica do Médio Tejo, também o norte do Distrito de Portalegre e a parte sul do Distrito de Castelo Branco.

Este equipamento de Ressonância Magnética será instalado na Unidade Hospitalar de Abrantes e deverá entrar em testes ainda durante o próximo verão. A instalação deste equipamento aumenta muito a diferenciação do diagnóstico e de apoio à decisão clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo, instituição de referência numa vasta área territorial que abrange os distritos de Santarém, Castelo Branco e Portalegre.

Recorde-se que se trata de um investimento superior a 1 milhão de euros, que vem colmatar a inexistência de equipamento de Ressonância Magnética, em hospitais do Serviço Nacional de Saúde no Distrito de Santarém. Um investimento autorizado pela tutela, que prova os elevados níveis de investimento no CHMT. Níveis de investimento que traduzem a constante articulação entre e o Centro Hospitalar do Médio Tejo e a Tutela, conclui o conselho de administração do CHMT.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...