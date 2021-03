Elvira Fortunato vence o Prémio Pessoa 2020

A investigadora Elvira Fortunato, com raízes no concelho de Alcanena, venceu o Prémio Pessoa 2020, anunciou esta quinta-feira, 11 de Março, o presidente do júri, Francisco Balsemão, numa transmissão online.

Elvira Fortunato é a vencedora do Prémio Pessoa 2020, uma iniciativa do EXPRESSO com o patrocínio da Caixa Geral de Depósitos. No valor de 60 mil euros, o Prémio Pessoa visa reconhecer a atividade de pessoas portuguesas com papel significativo na vida cultural e científica do país.

Reunido através de meios telemáticos, o Júri do Prémio Pessoa 2020, constituído por Francisco Pinto Balsemão (Presidente), Emílio Rui Vilar (Vice-Presidente), Ana Pinho, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Eduardo Souto de Moura, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques, decidiu atribuir o Prémio Pessoa 2020 a Elvira Fortunato.

Elvira Maria Correia Fortunato, de 56 anos, natural de Almada e com raízes familiares em Louriceira, Alcanena, é cientista, professora Catedrática e vice-Reitora da Universidade Nova de Lisboa, especialista em Microelectrónica e Optoelectrónica.

Engenheira de formação, tem já uma larga lista de invenções e inovações onde se destaca o transístor de papel. A ideia de usar o papel como um “material eletrónico” abriu portas, em 2016, para futuras aplicações em produtos farmacêuticos, embalagens inteligentes ou microchips recicláveis, ou até páginas de jornal ou revistas com imagens em movimento. Como resultado do trabalho desenvolvido por Elvira Fortunato e a sua equipa de investigação no laboratório CENIMAT na Universidade NOVA de Lisboa, foi estabelecido em Portugal um Laboratório Colaborativo vocacionado para o papel eletrónico, que está a dar os seus primeiros passos e que conta com o apoio da Imprensa Nacional-Casa da Moeda e com uma forte participação da indústria do papel.

A ciência e a inovação são sinónimos da carreira de Elvira Fortunato. O trabalho pioneiro na área da eletrónica transparente, usando materiais sustentáveis e com processamento completo à temperatura ambiente, e de grande impacto na indústria eletrónica mundial, valeram-lhe o prémio Horizon Impact Award 2020, atribuído pela Comissão Europeia. Ainda no contexto europeu, Elvira Fortunato é a promotora de uma plataforma associada à eletrónica flexível que usa materiais eco-sustentáveis e facilmente recicláveis, de forma a promover as interfaces e sistemas de comunicação de baixo custo e mais ajustadas a um futuro duradouro.

Graças a um percurso académico nacional e internacional de grande consistência, Elvira Fortunato tem revelado uma exemplar capacidade para enfrentar os problemas das relações entre o Estado e as empresas, assim como entre a investigação e a tecnologia, estimulando o trabalho de cooperação entre instituições.

Ao seu vasto curriculum, passa a juntar hoje o Prémio Pessoa 2020. É a sétima mulher e, também, a sétima cientista, a ser distinguida com o maior galardão atribuído em Portugal à personalidade das áreas da Ciência, Artes ou Cultura cuja obra mais se tenha destacado em cada ano.

Ao atribuir-lhe o Prémio Pessoa 2020, o Júri consagra uma carreira de excecional projeção, dentro e fora do País, mas também reconhece um contributo notável para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação português”, diz a ata do júri que pode ser vista no link do vídeo disponibilizado.

Na declaração de anúncio do vencedor, Francisco Pinto Balsemão destaca o “trabalho pioneiro” de Elvira Fortunato.

Esta foi a 34.ª edição do Prémio Pessoa. A lista dos antigos galardoados é composta pelos seguintes nomes:



1987 – José Mattoso

1988 – António Ramos Rosa

1989 – Maria João Pires

1990 – Menez

1991 – Cláudio Torres

1992 – António e Hanna Damásio

1993 – Fernando Gil

1994 – Herberto Helder

1995 – Vasco Graça Moura

1996 – João Lobo Antunes

1997 – José Cardoso Pires

1998 – Eduardo Souto Moura

1999 – Manuel Alegre e José Manuel Rodrigues

2000 – Emanuel Nunes

2001 – João Bénard da Costa

2002 – Manuel Sobrinho Simões

2003 – José Joaquim Gomes Canotilho

2004 – Mário Cláudio

2005 – Luís Miguel Cintra

2006 – António Câmara

2007 – Irene Flunser Pimentel

2008 – João Luís Carrilho da Graça

2009 – D. Manuel Clemente

2010 – Maria do Carmo Fonseca

2011 – Eduardo Lourenço

2012 – Richard Zenith

2013 – Maria Manuel Mota

2014 – Henrique Leitão

2015 – Rui Chafes

2016 – Frederico Lourenço

2017 – Manuel Aires Mateus

2018 – Miguel Bastos Araújo

2019 – Tiago Rodrigues

2020 – Elvira Fortunato

