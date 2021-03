Plano Municipal para a Cidadania, Igualdade de Género e não Discriminação está ativo em Abrantes

Foi presente à reunião de Câmara realizada no dia 9 de março, uma informação sobre a monitorização do Plano Municipal para a Cidadania, Igualdade de Género e não Discriminação de Abrantes, relativo ao ano de 2020, destacando-se a entrada em funcionamento da aplicação para telemóvel Abrantes 360 Mobile que inclui um “botão de ajuda” para alertar para crimes de violência doméstica. Neste pedido de ajuda a pessoa não precisa de se identificar ou de escrever uma mensagem.

A denúncia é recebida pelo Serviço de Atendimento à Vítima que, se necessário, reencaminhará o caso para as forças de segurança ou para outro parceiro da Rede Especializada de Intervenção da Violência de Abrantes, com resposta adequada à situação. O botão de ajuda está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Uma outra funcionalidade da aplicação para telemóvel é a disponibilização de informação sobre esta temática e a possibilidade de qualquer cidadão poder denunciar através da mesma.

Pese embora o ano atípico de 2020, devido à pandemia COVID-19, ainda assim o Serviço de Promoção para a Cidadania e Igualdade do Género, em conjunto com as forças de segurança, realizaram várias ações de sensibilização e prevenção sobre bullying, violência no namoro e igualdade do género, desenvolvido junto dos agrupamentos escolares.

Foi realizada uma ação de sensibilização para alunos/as do 1º ciclo sobre Igualdade de Género, que envolveu a participação de 14 alunos (7 sexo feminino e 7 sexo masculino) e uma docente;

Realizou-se uma ação de sensibilização para uma turma do 7º ano sobre Igualdade de Género, que envolveu a participação de 24 alunos (14 sexo feminino e 10 sexo masculino) e uma docente;

Foram promovidas seis ações de prevenção sobre Bullying – “Don’t bully…be a friend”, dirigidas a alunos do 5º e7º ano de escolaridade, que na totalidade contou com a participação de 139 (65 sexo feminino e 74 sexo masculino) jovens e seis docentes;

Realizaram-se oito ações de prevenção da violência no namoro, para alunos do 7º, 8º e 9º ano de escolaridade que envolveram 196 alunos (93 sexo feminino e 103 sexo masculino) e sete docentes.

Foram também desenvolvidas atividades de prevenção da violência doméstica e de promoção de igualdade de género, bem como a implementação de diversas medidas relacionadas com as mesmas. Desde 2011 que a Câmara Municipal de Abrantes trabalha as matérias de promoção da igualdade, cidadania e não discriminação, nomeadamente com a criação do Serviço de Promoção para a Cidadania e Igualdade de Género, do Serviço de Atendimento à Vítima e da Rede Especializada de Intervenção na Violência de Abrantes.

Esse trabalho é reconhecido pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género que atribuiu ao Município vários prémios e uma menção honrosa, no âmbito do Prémio Viver em Igualdade.

O Município de Abrantes também tem sido distinguido, desde 2012, com o galardão de “Autarquia Mais Familiarmente Responsável” pelas boas práticas em matéria de apoio municipal às famílias

