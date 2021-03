Cemitério dos Capuchos reabre com horário reduzido

A Câmara de Santarém avisa que o Cemitério dos Capuchos vai reabrir, com horário limitado, a partir de amanhã (sábado), dia 13 de março, tendo em conta a atual situação Epidemiológica no Município de Santarém e as medidas de desconfinamento, anunciadas ontem, pelo Governo, após o Conselho de Ministros ter aprovado o decreto que regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República. A abertura parcial do Cemitério dos Capuchos ao público, tem lugar à segunda-feira, quarta-feira e ao sábado, das 9h00 às 12h30.

Segundo a informação da Câmara, o Cemitério dos Capuchos vai estar aberto, no próximo dia 19 de março – Feriado Municipal e Dia do Pai (sexta-feira), das 09h00 às 12h30, devido ao simbolismo da data.

O Município de Santarém salienta que, de modo a dar cumprimento às disposições legais e normas em vigor, caso se verifique a realização de funeral, pode haver a necessidade de encerramento do Cemitério dos Capuchos, pelo período necessário, por forma a acautelar a inexistência de aglomerados, e a limitar a presença no funeral, do cônjuge ou unido de facto, ascendentes, descendentes, parentes ou afins.

No caso da realização de funerais de pessoas com Covid-19, o Cemitério será previamente encerrado, de forma a acautelar a segurança dos utilizadores e funcionários, situação que se vai verificar amanhã, dia 13 de março, no período da tarde.

A autarquia avisa ainda que não está disponível o fornecimento de água, nem os equipamentos necessários aos trabalhos de limpeza e manutenção, uma vez que são materiais de uso comum e potenciais fontes de transmissão do vírus. Mais se informa que a Capela está encerrada, assim como as instalações sanitárias.

Estas medidas têm como objetivo proteger os utilizadores do Cemitério dos Capuchos, minimizando eventuais transtornos gerados pelo encerramento não previsto do Cemitério, acautelando as regras de segurança emanadas pelas autoridades de saúde.

Face ao atual quadro pandémico, a situação será reavaliada em função da necessidade de eventuais alterações.

A Câmara de Santarém apela à compreensão de todos para que sejam cumpridas todas as normas de segurança: uso obrigatório de máscara, distanciamento social, etiqueta respiratória e higienização das mãos.

