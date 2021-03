Saneamento básico de Limeiras em concurso público

É uma velha ambição do Município de Vila Nova da Barquinha que vai finalmente ser materializada. Foi publicado, no dia 5 de março de 2021, em Diário da República, o concurso público para a construção do sistema de drenagem de águas residuais de Limeiras e Matos, freguesia de Praia do Ribatejo.

A obra será adjudicada pela empresa Tejo Ambiente – Empresa Intermunicipal de Ambiente do Médio Tejo, pelo valor base de 1 097 931,74 €. O investimento representa um aumento da cobertura de saneamento básico no concelho de Vila Nova da Barquinha para uma taxa próxima dos 97%, uma das mais elevadas na região do Médio Tejo.

Está a decorrer o prazo para a apresentação de propostas para a execução da empreitada, cujo prazo de execução é de 240 dias.

Foto: Pérsio Basso

Esta é uma das intervenções que constam no Plano de Investimentos da recém-criada empresa intermunicipal Tejo Ambiente, à qual o concelho de Vila Nova da Barquinha aderiu, em 2020, com uma quota de 7,6% do capital social. A empresa que abrange ainda Tomar, Ourém, Ferreira do Zêzere, Sardoal e Mação, assume as responsabilidades relacionadas com a água, saneamento e recolha de resíduos.

O saneamento de Limeiras e Matos ficará ligado ao Sistema Intercetor de Águas Residuais – ETAR da Praia do Ribatejo, infraestrutura a funcionar desde dezembro de 2016. Em 2020 ficou também concluído o Sistema de Drenagens de Águas Residuais e Domésticas da zona norte da freguesia da Praia do Ribatejo, nas povoações de Portela das Laranjeiras, Laranjeira, Casal dos Pintainhos, Casal Jacinto, Vale Poços, Fonte Santa e Madeiras, com ligação à mesma ETAR.

A concretização da empreitada em Limeiras e Matos é motivo de grande regozijo para a população e para a Junta de Freguesia de Praia do Ribatejo, pois permitirá melhorar a qualidade das massas de água, protegendo e valorizando o ambiente natural e humano.

