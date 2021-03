Será a Canábis boa para a saúde dos intestinos?

O seu organismo está em ótima forma e com saúde quando existe um bom equilíbrio entre as bactérias boas e as más no seu intestino. Mas se o intestino for ferido ou inflamado, ele pode libertar toxinas na corrente sanguínea, e a elas se dá o nome de “permeabilidade intestinal”. Haverá toxinas na sua corrente sanguínea e o seu sistema imunitário entrará em um modo de sobrevivência para atacar o problema, que dá origem aos sintomas que você está a sentir.

Diz-se que uma pessoa tem uma excelente saúde intestinal quando há função útil e de equilíbrio entre as bactérias no trato gastrointestinal. E agora, mais do que nunca, o foco deve ser o nosso intestino (o estômago) e toda essa envolvência. Atualmente, no setor de saúde, há uma maior consciencialização sobre a saúde intestinal. O que comemos é muito importante. Os nossos melhores medicamentos é tudo aquilo que comemos, dia após dia.

Os profissionais de saúde tem vindo a enfatizar o conteúdo das refeições agora mais do que nunca, porque a boa saúde começa no intestino. As enzimas que decompõem a nossa comida desempenham um papel crucial na nossa saúde, mas como essas enzimas podem funcionar bem se o estômago está inflamado? Este artigo foca-se no intestino, como funciona e como a canábis pode ajudar.

Se você tem um microbioma intestinal desequilibrado, sentirá a síndrome do intestino irritável com as bactérias más, resultando em um aumento do colesterol no seu corpo. Um intestino doente causa problemas renais, que podem degenerar em doenças autoimunes, como diabetes tipo 1. Portanto, a mensagem é simples: o seu estômago é essencial e você deve ser cuidadoso ao cuidar dele. O CBD pode ajudar? https://www.cibdol.pt/ Vamos descobrir.

CBD e a saúde intestinal

Os médicos naturopatas afirmam que as boas bactérias são necessárias para o bom intestino e o CBD tem essa capacidade. Alguns estudos ainda precisam ser feitos para explicar totalmente o potencial do CBD para habilitar as bactérias boas. Os especialistas concordam que o CBD é um modulador imunitário com fortes agentes anti-inflamatórios que equilibram o sistema endocanabinoide do corpo. O CBD também fortalece o trato digestivo, que é o núcleo da área intestinal.

Existe uma conexão entre o stress, ansiedade e o sistema digestivo, pois o stress exacerba o intestino; logo, controlar o stress é fundamental para manter os sintomas afastados. Como o CBD diminui a ansiedade e o stress, ele vai ajudar na resolução de problemas relacionados ao intestino. Então, que tipo de produto com CBD deve usar para a saúde intestinal?

Óleo CBD para a saúde intestinal

O CBD controla a inflamação ao produzir citocinas e interleucinas, que oferecem benefícios terapêuticos para as pessoas que sofrem de inchaço e danos no revestimento do intestino. As interleucinas são as proteínas que informam o sistema imunitário para desencadear uma resposta inflamatória.

O CBD tem um grande potencial para a saúde digestiva devido à sua capacidade de reduzir o cortisol, o que ajuda na prevenção do intestino solto. Ele também impede a permeabilidade intestinal. O cortisol é uma forma de hormônio catabólico que decompõe os tecidos dentro do corpo com um efeito destrutivo maciço. Portanto, gerenciar os níveis de cortisol é crucial para um sistema digestivo saudável.

Como usar o óleo CBD para a saúde intestinal e digestiva

Comece todo o processo com a menor dose possível e vá adicionando à medida que avança. Experimente uma porção de óleo CBD à noite, diariamente, e se quiser tomar mais, aumente para duas vezes ao dia (no meio da manhã e à noite).

Se você comeu algo que causa cólicas e inchaço, ou se tem sintomas intestinais relacionados ao stress, tome uma porção de óleo de CBD para aliviar os sintomas.

O óleo CBD também pode ser adicionado a smoothies e café ou um cappuccino.

Às vezes, você também pode tomar o óleo de CBD por via sublingual, colocando uma porção sob a língua, segure por um minuto e engula com um copo de água. Sabia que existem muitos capilares por baixo da língua? Sim, é por isso que sob a língua é o melhor lugar para o óleo CBD, uma vez que os ingredientes ativos do óleo serão facilmente absorvidos pela corrente sanguínea. Este método também significa que você não terá que comprometer o seu sistema digestivo.

Uma vez que a saúde intestinal dita o estado de saúde do corpo humano, a canábis e o papel do CBD são importantes porque ajudam o intestino e protegem o corpo do impacto de outros medicamentos prejudiciais. Evidentemente, mais pesquisas serão ainda necessárias para entender completamente a conexão entre os canabinoides e o nosso corpo; mas é seguro dizer que o futuro parece brilhante.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...