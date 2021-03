Startup Ourém – Joel Carvalho avança com projeto de criação de veículos de aventura individualizados e ecológicos

Joel Carvalho é o mais recente empreendedor incubado na Startup Ourém, infraestrutura dedicada à aceleração e incubação de empresas, gerida pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém. O profissional está a trabalhar num projeto que pretende desenvolver, projetar, produzir e comercializar veículos de aventura – nomeadamente motos e buggys – individualizados e com componente ecológica.

“Enquanto seres humanos, nós vivemos para as nossas paixões, sendo estas uma extensão da nossa personalidade. Os veículos motorizados de aventura e as experiências associadas aos mesmos são uma grande paixão de muitos de nós (motos, jipes, barcos, etc.) contudo estes veículos tendem a ser dos produtos com menos individualização, sem tecnologia para realçar as experiências vivenciadas e sem qualquer paixão no que toca a ligação entre o cliente e a marca – não deveria ser desta forma. Assim, este é o problema sobre o qual nos dedicamos e pretendemos resolver de uma forma ecologicamente sustentável. Como já visto no segmento premium de bicicletas, existe uma procura de produtos que melhorem a experiência de utilização, seja esta por conetividade, por avanços tecnológicos ou, simplesmente, por uma ligação forte e individualizada entre a marca e o cliente. No entanto, este segmento e visão de produto/cliente/marca ainda se encontra numa fase embrionária no que toca a motos e buggy, abrindo oportunidades para novas empresas”, afirmou Joel Carvalho, justificando a pertinência do seu projeto empresarial.

“Este projeto visa desenvolver, projetar, produzir e comercializar veículos de aventura focalizados no cliente e na oferta ao mesmo de inovações que elevem a sua experiência de utilização através dos três pontos que consideramos fundamentais, mas de uma forma ecologicamente sustentável: forte ligação com o cliente, individualização de produto / experiência de ownership e avanços tecnológicos”.

O intuito, continuou o empreendedor, “é trazer para o mundo dos veículos de aventura um modelo de negócio centralizado no cliente / utilizador desde o momento de demonstração de interesse até 36 meses após entrega de produto onde toda a customer journey tem um intuito de criar um laço familiar entre com o cliente, fazendo-o sentir especial”.

Os veículos pretendem ainda ser “ecologicamente sustentáveis”. “Acreditamos que a transição para o uso de sistemas com fontes de energia sustentáveis na sociedade pode ser desencadeada em áreas ou setores de interesse pessoal sendo esta transição não por necessidade, mas com o objetivo de melhorar as experiências e aventuras que são próximas ao coração, dando oportunidade de exploração à sustentabilidade e expandindo a mesma para todas atividades da vida quotidianas (deslocações, eletricidade, etc.)”, referiu Joel Carvalho.

“Esta é a visão com a qual vamos abordar a jornada dos nossos clientes – adotando uma abordagem personalizada onde cada cliente e veículo são nossos parceiros na nossa viagem em direção à sustentabilidade, educando-os e demonstrando que os nossos produtos são equiparáveis ou até superiores aos tradicionais de combustíveis fósseis relativamente a desempenho e experiência de condução bem como de ownership. Tal leva-nos a defender que não existe qualquer comprometimento por parte do cliente ao decidir entrar no mundo da energia sustentável”, resumiu ainda o empreendedor.

De referir que a Startup Ourém é fruto de uma parceria entre a NERSANT e o Município de Ourém para apoio ao empreendedorismo e comunidade empresarial. A aceleradora e incubadora de empresas da NERSANT tem vagas para a instalação de negócios (incubação física e / ou virtual), devendo os interessados solicitar mais informações através dos contactos startup.ourem@nersant.pt ou 932 961 711. A Startup Ourém dispõe ainda de um portal onde apresenta todos os seus serviços e empresas incubadas, em https://startup-ourem.nersant.pt/.

