Vem aí o VI Encontro Regional de Associações de Pais e Encarregados de Educação

A FAPOESTEJO – Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação das regiões do Oeste, Lezíria do Tejo e Médio Tejo irá realizar, nos próximos dias 26 e 27 de março de 2021, o VI Encontro Regional de Associações de Pais e Encarregados de Educação, que, dado o contexto de pandemia, será realizado online.

No dia 26 de março, pelas 20h00, haverá um debate, apenas para dirigentes do Movimento Associativo Parental, quer nacional, quer europeu, subordinado ao tema “Perspetivar o futuro com a pandemia presente”. Este debate conta com as intervenções de Rui Pires (Presidente CE da FAPOESTEJO), Jorge Ascenção (Presidente CE da CONFAP) e Victor Petuya (Presidente da EPA – European Parents Association).

Pretende-se debater ideias e visões e a partilha de boas práticas, de todos para todos, demonstrando como este Movimento poderá ficar mais coeso e unido.

No dia 27 de março, o Encontro está aberto a todos os interessados. Terá início pelas 9h00, com a sessão solene de abertura. Ao longo do dia, serão debatidos temas como “Inclusão, Autonomia e Flexibilidade na Educação”, “O Papel da Família: Segurar ou Amparar” e “Ser Técnico Feliz ou Doutor Infeliz”. O encontro terminará pelas 17h00.

Do painel de oradores fazem parte Nádia Ferreira (Direção-Geral da Educação), Sílvia Cópio (Presidente do Movimento Educação Livre), António Costa (Presidente da Associação Calm Mind), autarcas, diretores de agrupamentos de escolas,

representantes das Associações de Pais, especialistas, docentes e alunos. Na mesa estarão temas como, as políticas educativas, o suporte familiar e a felicidade laboral.

Veja aqui o programa completo.

A abordagem destas temáticas, vai ao encontro da missão desta Federação, sempre focada na defesa, do superior interesse das Crianças e Jovens.

Com a realização deste Encontro, a FAPOESTEJO pretende unir, partilhar ideias, ajudar o Movimento Associativo Parental (MAP) a crescer. Em conjunto com Escolas e as suas Direções, Associações de Pais e Encarregados de Educação, e Autarquias, procuraremos apresentar soluções conjuntas, criar projetos de desenvolvimento de capacitação parental, tendo como objetivo último, a melhoria contínua da qualidade do ensino e da aprendizagem.

O encerramento do Encontro contará com a presença de João Costa, Secretário de Estado Adjunto da Educação, e de vários outros especialistas ligados à educação, integrando um momento de reflexão, sobre os desafios mais atuais, e o impacto desta pandemia, na vida escolar e no futuro das Crianças e Jovens do nosso país.

A participação neste Encontro será gratuita, mas carece de inscrição, disponibilizada AQUI.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...