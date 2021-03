10.ª edição dos Young Audience Award – Academia Portuguesa de Cinema desafia jovens de todo o país

A Academia Portuguesa de Cinema volta a acolher o EFA Young Audience Award, uma iniciativa da European Film Academy que este ano decorrerá no dia 25 de abril, numa edição totalmente online.

Por toda a Europa, jovens dos 12 aos 14 anos irão integrar o maior júri jovem do mundo, para assistir a três filmes que abordam temáticas relacionadas com a juventude e escolherem o vencedor do Young Audience Award 2021. Os candidatos são “The Crossing” de Johana Helgeland, “Pinocchio” de Matteo Garrone e “Wolfwalkers” de Tomm Moore e Ross Stewart.

Os participantes terão acesso exclusivo aos filmes através de uma plataforma de streaming e participarão em debates onde são encorajados a partilhar as suas opiniões e pontos de vista, para de seguida votarem no seu filme favorito. Para além disso, terão ainda a oportunidade de falar com os realizadores e alguns dos atores dos filmes nomeados. No final da cerimónia, que acontecerá em direto de Frankfurt, na Alemanha, será anunciado o grande vencedor do prémio EFA YAA 2021.

As inscrições são gratuitas e encontram-se abertas até dia 8 de abril, através do preenchimento do formulário de inscrição.

O Young Audience Award é uma iniciativa da Academia Europeia de Cinema que tem como um dos principais objetivos colocar em contacto o público jovem com o cinema através de temáticas que lhes são próximas. Usando uma linguagem diferente, e dando-lhes a conhecer também um outro tipo de cinema, neste caso, de autores europeus, a iniciativa pretende despertar o interesse dos jovens enquanto espetadores de cinema, bem como o seu sentido crítico e estético.

Já na sua décima edição, o EFA Young Audience Award representa uma verdadeira experiência cinéfila, democrática e europeia, marcando presença em 38 países.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...