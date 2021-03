Município de Santarém e DECO organizam Webinar no Dia Mundial dos Direitos do Consumidor

O Município de Santarém e a DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, organizam um Webinar, no Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, que se comemora no dia 15 de março. O webinar vai ser transmitido online, das 17h00 às 18h00, através da página do Facebook do Município de Santarém e tem como temática “Faturas à lupa. Saiba o que lhe está a ser cobrado”.

No âmbito desta iniciativa, que conta com intervenções de Cristina Casanova, Vereadora com o Pelouro da Defesa do Consumidor, na Câmara de Santarém, e de Joana Parracho, Jurista da DECO, saiba como interpretar as suas faturas de água, luz, gás, telecomunicações e esclareça tudo o que lhe está a ser cobrado.

A comemoração do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor procura recordar os enormes avanços que se têm verificado na proteção dos direitos do consumidor, um pouco por todo o mundo desde 1962.

Nesse ano, perante o Congresso norte-americano, o então presidente, John F. Kennedy, enunciou os quatro direitos fundamentais dos consumidores: o direito à segurança, à informação, o direito à livre escolha e o direito a ser ouvido, afirmando ainda que “todos somos consumidores”, frase que ficou para a história como a tomada de consciência da humanidade para a problemática associada ao consumo.

