Novo centro de vacinação entra em atividade segunda-feira – Já foram dadas 2749 vacinas no concelho de Almeirim

Na semana que passou foram administradas mais 345 vacinas contra a covid-19, ascendendo assim a 2749 as vacinas administradas no concelho de Almeirim.

Segunda-feira, dia 15 de março, entra em atividade o novo centro de vacinação do concelho de Almeirim. O centro de vacinação vai funcionar no campus da proteção civil na zona industrial de Almeirim. Esta estrutura foi montada para aumentar a capacidade de vacinação, quando chegarem a Portugal as vacinas necessárias à vacinação em massa da população. A Câmara disponibiliza o serviço de transporte de passageiro TUA para quem não dispuser de meios próprios de transporte para ir à vacinação.



As vacinas são seguras e salvam vidas. “Quando lhe ligarem aceite tomar a sua vacina contra a COVID-19, pela sua saúde, pela de todos nós”, apela o presidente da Câmara de Almeirim, entidade que está a colaborar com as autoridades de saúde para que todos possam ser contatados para a vacinação.



Caso ainda não o tenha feito não se esqueça de atualizar os seus dados junto do centro de saúde. Pode fazer essa atualização através do seguinte link https://www.cm-almeirim.pt/…/item/1454-vacinacao-covid-19 descarregando o PDF. Pode ainda usar a aplicação do Ministério da Saúde MySNSCarteira e atualizar diretamente.



A Câmara de Almeirim está a distribuir via CTT, correspondência não endereçada, um A5 com um envelope RSF, sem custos, para quem queira fazer esta atualização de um modo mais convencional. Atualize os seus dados, seja pela vacina, seja por outros contactos com a saúde essa atualização é fundamental.



Os dados são enviados diretamente para o Centro de Saúde, quer seja por e-mail, quer seja pelo envelope RSF. A Câmara não tem acesso a nenhum dado, apenas a saúde.

