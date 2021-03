SEPNA – Linha SOS Ambiente e Território recebeu mais de 12 mil denúncias

A linha SOS Ambiente e Território, do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), da Guarda Nacional Republicana, disponível 24 horas por dia através do n.º 808 200 520, permite que qualquer cidadão possa denunciar situações que violem a legislação ambiental e obter conselhos sobre assunto relacionados com a natureza, ambiente, florestas, animais de companhia, leis sanitárias e de ordenamento do território. Em 2020 foram recebidos 12.185 contactos.

Distribuição mensal 2020 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Denúncias 665 670 679 644 1.077 1.649 1.922 1.335 1.214 897 769 664 12.185

A maioria dos contactos estiveram relacionados com assuntos relacionados com animais de companhia, defesa da floresta contra incêndios e resíduos. No gráfico abaixo é possível verificar o número de contactos por áreas de atuação:

Nos últimos dez anos tem existido uma crescente interação com esta linha, como se apresenta no gráfico abaixo.

Além da referida linha telefónica, a GNR desenvolveu em paralelo um serviço online com o mesmo propósito da linha, em https://www.gnr.pt/ambiente.aspx ou através do endereço eletrónico sepna@gnr.pt, através do qual o cidadão também pode denunciar situações que violem a legislação ambiental.

Através do SEPNA, a GNR constitui-se como a polícia ambiental competente para vigiar, fiscalizar, noticiar e investigar infrações à legislação que visa proteger a natureza, o ambiente e o património natural, em todo o país, integrando ainda diversos fóruns de cooperação nacional e internacional sobre estas temáticas.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...