Serviço Criar Lojas Online dos CTT com mais de 1800 lojas registadas

Os CTT contam já com 1840 lojas digitais registadas através do serviço Criar Lojas Online, uma oferta que permite que as PME ligadas ao retalho ou venda de bens físicos criem lojas online com grande facilidade, ajudando as micro, pequenas e médias empresas a vender online, sobretudo no atual contexto de crise pandémica. Durante o atual período de confinamento, os CTT estão a oferecer 6 meses de mensalidades grátis a todos os negócios que se registem neste serviço.

Lançado em março do ano passado, este serviço inovador dos CTT permite que as empresas que ainda não tinham presença digital passem a ter uma loja online, incentivando as empresas no seu processo de transição digital e apoiando os empresários na presença nos canais digitais através das suas soluções e serviços.

Já foram transacionados mais de 75 mil produtos e realizadas mais de 45 mil encomendas e cerca de 40 mil entregas, através do Criar Lojas Online. Geograficamente, 40% das lojas situam-se nos distritos de Lisboa e Porto, logo seguidos dos distritos de Aveiro, Setúbal, Braga e Leiria. De realçar que todos os distritos, incluindo as Regiões Autónomas dos Açores e Madeira, apresentam lojas online criadas na plataforma dos CTT. Foram também realizados diversos protocolos com mais de 20 municípios e associações.

Relativamente ao número de lojas ativas e publicadas por categorias de produto predominam as seguintes categorias: “Moda e Calçado”, “Saúde e Beleza”, “Alimentação e Bebidas”, “Bebé, Crianças e Brinquedos”, “Escritório e Papelaria”, “Informática e Eletrónica”.

O serviço criar lojas online é uma oferta que permite que as PME ligadas ao retalho ou venda de bens físicos criem lojas online com grande facilidade, para a venda dos seus produtos. Este serviço, desenvolvido em parceria com a start-up Shopkit e que pode ser subscrito no site dos CTT (https://www.ctt.pt/empresas/solucoes-setoriais/lojas-online-ctt/index), garante a construção de uma loja online de forma simples e intuitiva – aliada a soluções de distribuição CTT. As empresas não necessitam de conhecimentos técnicos de desenvolvimento de sites, sendo tudo efetuado através de uma interface web intuitiva e amigável. Dispõe de uma linha de apoio técnico por chat, email ou telefone para esclarecimento das dúvidas e suporte no processo de criação da loja.

Esta oferta pode ser complementada com os sistemas de expedição dos CTT, com as Soluções de Logística e a oferta de Pagamentos, permitindo às PME ter um único parceiro no seu negócio digital.

A simplicidade da solução, com um único parceiro em toda a cadeia, da criação da loja, aos pagamentos, distribuição e devoluções, permite às PME o foco no seu negócio e na segurança e bem-estar dos seus colaboradores.

