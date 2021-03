Webinar sobre “Território e Gastronomia: Quando os ingredientes combinam” no TagusValley de Abrantes

“Território e Gastronomia: Quando os ingredientes combinam” é o título do webinar organizado pela TagusValley – Parque Tecnológico do Vale do Tejo, em Abrantes, no dia 26 de março, com transmissão online em direto a partir das 17h00.

O webinar vai ter a participação de Olga Cavaleiro, da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, que abordará o tema Produtos de qualidade, territórios e gastronomia, de Rita Beltrão Martins, do Terrius, que abordará a temática da Alimentação, inovação e sustentabilidade na transformação alimentar; e de Marco Alves, da Inov’Linea Tagusvalley, que falará de Negócios no Sector Agroalimentar: Food Fab Lab ao serviço da Comunidade.

Produtos de qualidade, territórios e gastronomia

“A gastronomia quando observada pela lente das marcas territoriais reflete a sua génese cultural, permitindo manter vivos os saberes e os sabores ancestrais, importantes motores do progresso dos territórios”, refere o texto de apresentação desta iniciativa, considerando que “estes lugares de património gastronómico são também espaços de

inovação e criatividade e são esses lugares que nesta sessão se pretende desvendar pela voz de Olga Cavaleiro que irá partilhar a sua visão sobre os produtos de qualidade e a sua relação com o território e o património vivo materializado pela gastronomia, isto com o objetivo de inspirar novas ideias aos negócios relacionados com o agroalimentar”.



Alimentação, Inovação e sustentabilidade na transformação alimentar

Será possível garantir uma alimentação ecologicamente sustentável? E qual o papel da economia circular na diminuição da pegada ecológica do setor agroalimentar? Como garantir produtos de qualidade para um público cada vez mais massificado? Como inovar num mundo de negócios cada vez mais competitivo? Estas são algumas das questões que Rita Beltrão Martins, da Terrius, pretende abordar, dando mote à comunicação Alimentação, Inovação e sustentabilidade na transformação alimentar. Muitas outras questões poderão ser colocadas pelos participantes dado que a sessão pretende gerar um debate de ideias e reflexões que contribuam para o desenvolvimento de novas ideias empreendedoras.

Com o objetivo de divulgar à comunidade científica, tecnológica, empresarial e aos empreendedores e interessados em desenvolver uma ideia de negócio que aliem gastronomia, alimentação e transformação alimentar, esta sessão conta ainda com a visão de Marco Alves que irá apresentar o Fod Fab Lab e os serviços disponíveis no Inov Linea da TAGUSVALLEY.

Food Fab Lab no Tagusvalley de Abrantes

O FOOD FAB LAB, é um espaço pré-licenciado que disponibiliza uma cozinha e uma nave industrial para a transformação de alimentos e tem contribuído para a dinamização de novos projetos empresarias por todo o país desde a sua criação. Aqui os empreendedores podem realizar os ensaios necessários à sua atividade de produção alimentar no sentido de diminuírem os custos iniciais de investimento e testarem a aceitação dos seus produtos no mercado face às atuais tendências de consumo.



Com estas comunicações a expetativa é contribuir com dicas e orientações precisas para fortalecer o mundo dos negócios no setor agroalimentar e, sobretudo, inspirar os potenciais empreendedores a fortalecer as suas ideias e potenciar ao seu desenvolvimento neste setor vital para a economia local.

Esta sessão é também dinamizada em colaboração com o programa CLDS 4G Abrantes que dirige convite à participação de pessoas que se encontram em situação de desemprego e que tenham uma ideia de negócio na área alimentar.

As inscrições são gratuitas, mas requerem inscrição até dia 25 de março, através do formulário que pode aceder AQUI.

Para acompanhar o direto do evento que será transmitido através do Canal Youtube e Página oficial

do Facebook TAGUSVALLEY, onde poderá interagir com o painel.

