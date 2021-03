Almeirim – Programa Grupos de Pais promove sessões sobre parentalidade positiva

O “Grupos de Pais” são programas no âmbito daquilo que hoje se chama Parentalidade Positiva. Na prática são formações que nos ajudam a lidar com os comportamentos dos nossos filhos, partindo de um princípio básico: Não há Pais perfeitos, como não há Filhos perfeitos.





Estas iniciativas resultaram da implementação de programas que procuram apoiar os pais/encarregados de educação a ganharem mais confiança na forma como lidam com os problemas/desafios das várias fases do crescimento das crianças e jovens. Este trabalho é realizado durante várias sessões, as quais, ao longo de três meses, com a duração de duas horas e com uma frequência semanal.



O sucesso desta iniciativa deve-se à excelente parceria com as várias instituições que compõem a comunidade escolar.



No decorrer das sessões são abordados vários temas, como por exemplo: a importância de dar atenção aos filhos, a definição de regras/limites, ouvir com atenção, elogio, resolução de problemas e valorização dos comportamentos positivos das crianças/jovens.





Se tem dúvidas sobre a importância que estas ações podem ter, veja aqui alguns testemunhos reais de quem já participou nesta incitava.



Estas iniciativas são promovidas pelo Gabinete de Promoção do Sucesso Escolar do Município, que foi criado em Janeiro de 2017 com objetivo de apoiar os Agrupamentos de Escolas de Almeirim e de Fazendas de Almeirim no âmbito do Plano de Ação Estratégica de acordo com o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. Deste gabinete fazem parte técnicos de ação social, educação social e psicologia clinica.

