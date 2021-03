Cartaxo tem novo centro de vacinação contra a covid-19

Com quatro salas de vacinação e capacidade instalada para administrar 280 vacinas por dia, o Centro de Vacinação do Cartaxo abriu portas às 8 da manhã de hoje, dia 15 de março, no Pavilhão Municipal de Exposições.

Pedro Magalhães Ribeiro congratulou-se com a abertura do Centro de Vacinação “um espaço que permite melhores condições de trabalho para os profissionais, que garante maior conforto aos utentes e nos dá a confiança de que o concelho está pronto para cumprir o Plano de Vacinação Nacional”.

O Posto de Comando da Proteção Civil Municipal foi deslocado para o Pavilhão Municipal de Exposições para acompanhar e apoiar o Plano de Vacinação.

A Câmara Municipal do Cartaxo assegurou “num trabalho de grande coordenação entre o Serviço Municipal de Proteção Civil, as unidades de saúde locais e o ACES Lezíria, que o concelho tem um espaço digno e seguro, com capacidade para responder ao Plano de Vacinação”, afirmou o presidente da Câmara Municipal na abertura do Centro de Vacinação do Cartaxo.

O autarca explicou que o Centro de Vacinação tem capacidade, quer de equipamentos, quer de recursos humanos, para “administrar 280 vacinas por dia, em quatro salas de vacinação que funcionam em simultâneo”, referindo que o Centro está preparado para “aumentar esta capacidade até às 350 vacinas por dia”.

Na primeira fase do Plano de Vacinação, que continua a decorrer, foram administradas 2710 vacinas a utentes do concelho. “Os utentes e os profissionais das estruturas residenciais para idosos foram os primeiros a receber 1300 vacinas”, explicou o presidente da Câmara. “No grupo de pessoas com mais de 80 anos e maiores de 50 anos com doenças associadas, já foram administradas 1410 vacinas”.

O autarca explicou ainda que “esta fase de vacinação passou a incluir profissionais considerados essenciais, entre os quais os bombeiros e as forças de segurança”, congratulando-se com o facto de “na nossa corporação de bombeiros municipais, todas as mulheres e todos os homens que prestam serviço à população, estão vacinados. Apenas quatro bombeiros não receberam a vacina por circunstâncias que se prendem com a sua própria situação clínica”.

Para garantir que os profissionais de saúde e os utentes têm disponível todo o apoio da Câmara Municipal, Pedro Magalhães Ribeiro deslocou o Posto de Comando da Proteção Civil Municipal – até agora instalado na Quinta das Pratas –, para o Pavilhão Municipal de Exposições porque “estamos agora convocados para trabalhar em duas frentes desta luta, a frente da prevenção de contágio e a frente da vacinação. A vacina contra a Covid-19 abriu um caminho de esperança que tem de nos dar força, mas é um caminho longo e demorado, precisamos manter o foco e o empenho nas medidas de combate ao contágio para que o desconfinamento que, também hoje, se inicia, não sofra retrocessos”.

Centro de Vacinação do Cartaxo

Pavilhão de Exposições do Cartaxo

Horário

Dias úteis, das 8h00 às 18h00

(e ao sábado sempre que se justificar)

Contactos

Linha direta – 243 700 255 | 963 967 936

Posto de Comando da Proteção Civil Municipal

Pavilhão Municipal de Exposições´

Atendimento público – 24 horas/dia por telefone ou e-mail

Linha direta – 243 700 255

e-mail – sos.coronavirus@cm-cartaxo.pt

