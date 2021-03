Feira Social Digital dinamizou novo workshop sobre marketing e comunicação

No âmbito do ciclo de workshops para o Terceiro Setor – Café In Digital Social – a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém dinamizou mais um webinar, desta vez sobre Marketing Social e Comunicação. Na sessão, a associação defende que as instituições devem implementar um plano de marketing e marcar presença obrigatória nas plataformas digitais, através da criação de conteúdos criativos e que gerem contactos para a sua estratégia comercial.

O Setor da Economia Social tem algumas particularidades quanto à implementação de estratégias de marketing e comunicação, uma vez que as instituições “não procuram clientes, nem pretendem vender um produto e, logo, não procuram a obtenção de lucro”, começou por referir Sílvio Duque, orador convidado na sessão da NERSANT sobre Marketing Social e Comunicação. No entanto, referiu ainda, é necessário que as instituições “passem a sua mensagem, em prol de uma boa imagem, de uma boa reputação e da notoriedade da própria marca”.

O profissional, ligado há muitos às áreas do marketing e comunicação, referiu, por isso, ser importante que as Entidades da Economia Social procurem desenvolver e implementar um plano de marketing, “onde deve estar patente o valor da marca e os seus objetivos”. No mesmo, deve contar, “onde, como e quais os canais” onde a mensagem das instituições pretende ser difundida.

Na sessão, foi ainda explicado que o marketing e a comunicação tem vindo a sofrer alterações ao longo dos tempos, estando em contante evolução, acompanhando as últimas tendências ao nível da tecnologia. O digital, reforçou Sílvio Duque, não deve ser, por isso, descurado. “Marketing é, no fundo, identificar necessidade dos consumidores e satisfazer essas mesmas necessidades. O digital é apenas um dos canais”, referiu, acrescentando que esta via, pela sua crescente importância na vida das pessoas, requer especial importância.

Sílvio Duque alertou, por isso, as entidades presentes para a necessidade de ter um website, reforçando ainda que ter um portal online não chega. “É necessário que os sites das instituições sejam dinâmicos, consigam recolher informação e dados de quem os visitam para que as instituições possam ter informações para afinar a sua estratégia comercial”, referiu. E como podem as instituições fazer chegar pessoas ao seu site? Através das redes sociais e do marketing de conteúdo. “As entidades devem ser criativas. Para além dos conteúdos chegarem com facilidade ao coração das pessoas, as instituições devem pensar fora da caixa, criando conteúdos inovadores e diversificados, como vídeos, por exemplo, que sejam partilhados posteriormente nas suas redes sociais”, referiu o profissional, acrescentado que “quem não está no digital, não consegue marcar posição de destaque face a outras organizações”.

A assistir ao webinar, esteve Sónia Lobato, Presidente da UDIPSSS – União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Santarém, uma das entidades parceiras da Feira Social Digital, a par do Banco Montepio. A responsável assumiu a importância da temática e referiu que as ferramentas de marketing e comunicação não devem ser descuradas pelas entidades. Informou ainda que a própria UDIPSSS está neste momento a trabalhar num novo portal, que responda às novas demandas do marketing e comunicação.

O Presidente da Comissão Executiva da NERSANT, António Campos, agradeceu a presença dos cerca de 50 entidades participantes na sessão, referindo que o workshop se insere no ciclo CAFÉ In Digital Social, uma iniciativa da Feira Social Digital a decorrer até 31 de março com a participação de 118 entidades e empresas. O próprio certame é uma das ações da NERSANT para apoiar as IPSS a marcarem presença no digital. O dirigente da NERSANT deixou ainda o convite para visita à feira, em https://compronoribatejo.pt/feira/1-feira-social-digital.

António Campos deixou ainda informação da calendarização dos restantes workshops agendados no âmbito deste ciclo: Gestão da Qualidade (16 de março), Financiamento do Setor Social em Tempos de Pandemia (19 de março), Financiamento para a Inovação e Empreendedorismo Social (22 de março), Financiamento e Produtos Sustentáveis (24 março) e Compro no Ribatejo: plataforma de negócios online (26 de março). As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no portal da NERSANT, em https://www.nersant.pt/agenda/.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...