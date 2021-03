Nersant organiza missão empresarial virtual ao Canadá – Acordo CETA abre portas a produtos portugueses

Com uma missão empresarial virtual ao Canadá agendada para o próximo mês de junho, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, realizou uma sessão online sobre as oportunidades de negócio neste mercado norte-americano. No evento, a associação deu a conhecer o acordo de comércio entre a União Europeia e o Canadá (Acordo CETA), que vem facilitar os processos de exportação das empresas portuguesas para o Canadá.

Na sessão online, a associação começou por dar a conhecer as particularidades do mercado canadiano, que tem 35 milhões de consumidores. Também a forte presença lusa no Canadá – a comunidade portuguesa terá cerca de 1 milhão de pessoas e é a 6.ª maior do país – é indicada como uma oportunidade para as empresas portuguesas, nomeadamente nos setores da construção civil, agroalimentar e indústria, setores com maior potencial de investimento.

Estas oportunidades estão agora facilitadas graças à assinatura do Acordo CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), foi referido na sessão online. Para além de eliminar direitos aduaneiros para entrada no mercado do Canadá, o acordo cria novas oportunidades para os agricultores e produtores de alimentos portugueses, abre às empresas portuguesas ao mercado dos serviços do Canadá, facilita a participação das empresas portuguesas nos concursos públicos canadianos, fomenta o investimento entre Portugal e o Canadá e pretende ainda aumentar as exportações das pequenas empresas portuguesas para o Canadá. A importância do CETA e? ainda vista pelos canadianos como uma oportunidade para reduzir a dependência dos EUA, através do envolvimento de novos parceiros de peso, como e? o caso da UE e dos seus Estados Membros.

Para melhor permitir aos empresários explorarem este mercado, a NERSANT vai realizar uma missão empresarial digital ao mercado do Canadá, em junho. A ação, que se realiza entre os dias 01 e 04, foi apresentada pela associação empresarial, neste momento em que as oportunidades para os produtos portugueses estão exponenciadas.

Nesta missão empresarial, as empresas participantes irão ter a oportunidade de contactar com entidades e reunir virtualmente com empresas que possam vir a ser seus potenciais parceiros, clientes ou fornecedores, num programa totalmente preparado pela NERSANT de acordo com o objetivo de cada empresa participante, e com o apoio técnico da associação.

A missão empresarial ao Canadá é uma ação do projeto Negócios no Mundo, podendo as empresas participantes contar com financiamento de 50% das despesas elegíveis através do COMPETE / PT2020. As empresas interessadas em participar ou em saber mais informações sobre a ação podem contactar o Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da associação através dos contactos negociosnomundo@nersant.pt ou 249 839 500.

