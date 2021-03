Sessão de esclarecimentos online sobre vespa asiática e processionária

O Município de Torres Novas vai promover, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, uma sessão de esclarecimentos online sobre pragas urbanas, em particular a vespa asiática e processionária. A iniciativa terá lugar no próximo sábado, dia 20 de março, a partir das 17h, através do facebook do Município de Torres Novas (https://www.facebook.com/municipiodetorresnovas). A abertura está a cargo do presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira, seguido da abordagem ao tema «Vespa Asiática e Processionária: Compreender para combater!» pelo coordenador municipal da Proteção Civil, João Paiva Ribeiro. No final haverá espaço para esclarecimento de dúvidas e para a apresentação do projeto «Proteção Civil e Escuteiros: Prevenir para os Riscos Reduzir!» . A sessão é aberta a todos os interessados.

Uma das missões do Serviço Municipal de Proteção Civil é garantir que a população possa ter conhecimento dos riscos existentes no concelho e a forma como se pode proteger das suas consequências. Informar para melhorar o processo de autoproteção das comunidades é um desígnio fundamental para reduzir os efeitos do risco. RISCO. A vespa asiática e processionária têm causado alguns incómodos um pouco por todo o país e também no nosso concelho. Esta sessão de esclarecimento aberta à população torrejana, tem como objetivo ajudar a compreender a biologia das espécies e a forma como se podem prevenir dos riscos de coabitação. Só compreendendo estas espécies as podemos combater.

