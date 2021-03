Sessão distrital de Santarém do Parlamento dos Jovens debateu violência no namoro

Realizou-se no passado dia 9 de março, a Sessão Distrital de Santarém (Ensino Secundário) do Parlamento dos Jovens 2019/21, que decorreu em formato virtual, tendo em conta o contexto atual provocado pela pandemia.

Nesta sessão, jovens do distrito de Santarém discutiram o tema «Violência Doméstica e no Namoro: como garantir o respeito e a igualdade?», tendo sido aprovado o Projeto de Recomendação a submeter à Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens. Foram também eleitos os deputados e as deputadas que representarão o Círculo Eleitoral deste distrito. Esta sessão aprovou ainda a proposta de tema «Sistema Educativo em Portugal Versus Aproveitamento Escolar dos Alunos» para a próxima edição.

Participaram 26 jovens provenientes de 13 escolas, tendo sido eleitas três escolas e duas suplentes. Escolas efetivas : Centro de Estudos de Fátima, com as deputadas Maria João Neves e Maria Beatriz Costa; Escola Básica e Secundária de Ourém, com os deputados Diogo Flórido e Pedro Verdasca; Escola Secundária do Cartaxo, com os deputados João Santos e João Ferreira (Porta-voz do Círculo Eleitoral de Santarém na Sessão Nacional). Escolas suplentes : Escola Secundária de Alcanena, com os deputados César Santos e Catarina Saca; Escola Secundária Dr. Solano de Abreu de Abrantes, com os deputados Tiago Ricardo e Margarida da Silva.

A Sessão contou com a presença da deputada da Assembleia da República, Mara Coelho, e da Diretora Regional de Lisboa e Vale do Tejo do IPDJ, Eduarda Marques.

A Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, a decorrer na Assembleia da República, terá lugar nos dias 14 e 15 de junho, sendo o primeiro dia dedicado a reuniões de comissões e o segundo à realização da sessão plenária onde é aprovada a recomendação final sobre o tema em debate.

