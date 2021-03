BE questiona Governo sobre derrame de lixiviados da Resitejo na Chamusca

Os deputados do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda enviaram hoje uma pergunta escrita ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática a propósito de um derrame de lixiviados de uma lagoa da Resitejo na Chamusca que, segundo o Bloco, “poluiu campos agrícolas e linhas de água“.

O documento subscrito pela deputada Fabíola Cardoso e o deputado Nelson Peralta refere que “uma das lagoas de lixiviados da Resitejo, no Eco Parque do Relvão, situado na freguesia da Carregueira, Chamusca, derramou um volume considerável de efluentes no dia 8 de março”. Segundo os deputados, a descarga poluente afetou campos agrícolas e linhas de água junto ao rio Tejo, perto da povoação de Arripiado.

Os deputados referem que em declarações ao Mediotejo, o presidente da Câmara Municipal da Chamusca e também presidente da Resitejo, Paulo Queimado, adiantou que a lagoa terá abatido, causando a escorrência de lixiviados.

Segundo noticiado, uma equipa do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR e da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) deslocou-se ao local no dia seguinte ao derrame para averiguar o sucedido e inspecionar as condições da lagoa.

O Presidente da Câmara Municipal da Chamusca assegurou que a estrutura de armazenamento de lixiviados foi, entretanto, reparada e as terras poluídas pela descarga recolhidas e armazenadas em aterro. Paulo Queimado admitiu que a Resitejo não tem atualmente capacidade para armazenar mais efluentes e que o volume contratado com a empresa que faz o tratamento de lixiviado, a Ecodeal, é insuficiente.

Na pergunta enviada ao Ministério do Ambiente, o Bloco de Esquerda considera “inaceitável que o aterro sanitário da Resitejo não esteja preparado para direcionar lixiviados para lagoas de retenção de segurança no caso de ocorrência de situações graves como a do dia 8 de março. É também incompreensível que a Resitejo não tenha acautelado atempadamente o adequado armazenamento e tratamento de lixiviados que lhe compete processar”.

“Além do apuramento de responsabilidades”, o Bloco de Esquerda “exige que se avaliem todos os danos ambientais provocados pela descarga poluente e, se for necessário, se proceda à remediação dos solos, à despoluição das massas de água e à recuperação da biodiversidade afetada. É ainda imperioso concretizar todas as medidas necessárias para evitar que se repitam situações semelhantes ao sucedido no aterro sanitário da Resitejo no dia 8 de março”.

