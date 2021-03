Câmara do Cartaxo reabre biblioteca, cemitério, complexo da Quinta das Pratas e parques infantis

Pedro Magalhães Ribeiro destaca a importância de toda a comunidade manter o cumprimento das medidas de prevenção de contágio para que não haja retrocessos na abertura das atividades económicas, desportivas, culturais e sociais, prevista para os próximos meses.

No âmbito do plano de desconfinamento aprovado pelo Conselho de Ministros, o presidente da Câmara Municipal do Cartaxo decidiu ontem, por Despacho, a reabertura da Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita, do Cemitério Municipal do Cartaxo, do Complexo Desportivo e Cultural da Quinta das Pratas, do Parque de Santa Eulália e dos parques infantis.

A Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita – que durante o confinamento manteve o serviço de empréstimo de livros com entrega ao domicílio – e o Cemitério Municipal do Cartaxo, vão reabrir, mantendo o cumprimento integral do Plano de Contingência.

Pedro Magalhães Ribeiro apela a toda a comunidade para “que se mantenha consciente, a cada momento, que a Covid-19 não acabou”, alertando que o processo de vacinação é lento, que continua em vigor a obrigação geral de recolhimento domiciliário e que “as empresas, o comércio local e a restauração da nossa terra precisam que este pequeno passo de desconfinamento seja um passo seguro. Não pode haver retrocessos quer pelas elevadas consequências para a economia local, quer pelo risco para a saúde de cada pessoa, de cada família”.

Mantém-se encerrados o Centro Cultural do Cartaxo, o Museu Rural e do Vinho e o seu Centro de Promoção Vitivinícola, o Auditório da Quinta das Pratas, o Centro de Convívio do Cartaxo, as Piscinas Municipais, o Estádio Municipal, o Pavilhão do INATEL e o Pavilhão Municipal de Exposições, assim como, o Skate Park, no qual foram esta semana instalados os novos equipamentos.

O plano de desconfinamento aprovado em Conselho de Ministros prevê a reabertura gradual das atividades económicas, culturais, desportivas e sociais em quatro fases que se iniciaram a 15 de março e, caso não haja alterações, se concluem a 3 de maio.

