CHMT indica representantes para o Conselho Consultivo

Fernando de Almeida, presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge, e Maria dos Anjos Gomes Marques Esperança, Delegada de Saúde Coordenadora do ACES Médio Tejo, são os elementos do Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE, indicados pelo Conselho de Administração do CHMT.

Segundo o comunicado do CHMT, esta escolha radica no excelente curriculum destas duas personalidades que reforçam a reflexão interna e a capacidade de resposta do Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE, não só no quadro da pandemia, mas também no novo contexto de Saúde que a pandemia deixará por vários anos.

Recorde-se que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo indicou, recentemente, José António Vieira da Silva, antigo Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, para presidente do Conselho Consultivo do CHMT. “Uma escolha recebida com grande entusiasmo” pelo Conselho de Administração do CHMT.

Com a indicação agora do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE, de Fernando de Almeida, presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge, e Maria dos Anjos Gomes Marques Esperança, Delegada de Saúde Coordenadora do ACES Médio Tejo, fica comprovada a abertura do CHMT a horizontes que vão muito além da Região do Médio Tejo.

O Conselho de Administração aguarda que seja indicado o representante do Ministério da Saúde para o Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Médio Tejo.

