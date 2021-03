Comeres & beberes – Lampreia: saudosa lampreia

Estamos em plena época de os amigos degustadores do ciclóstomo a que Luís de Camões apelidou de chupa pedras se deliciarem com este esquisito manjar, no entanto, choremos, choremos porque o confinamento impede-nos de a saborear sossegadamente, desde as margens do Guadiana até à Galiza (onde a magnifica é idolatrada e a empada cu tarteira suscita renhidas competições) e o pastelão de lampreia dão azo a autênticas romarias de fervorosos fiéis em peregrinação aos «santuários» mais afamados de tão sápidas expressões gastronómicas.

Nem todos choram ante a incapacidade de manducar lampreias debaixo de múltiplas receitas, dois amigos meus, um do Porto, outro de Santarém, telefonaram-me a em voz triunfante dizerem-me acalmado a saudade, um revendo e apreciando a lampreia ao modo de Bordéus, à bordelesa, o outro no preparo de e com o substancioso arroz a fugir prato fora. As receitas confeccionadas em restaurantes, no primeiro caso entregue na residência do cliente, no segundo à porta fechada na casa de comeres levaram-me a lastimar não poder responder na mesma moeda mas em dobro.

Não vou esmiuçar o registo que em devido tempo coligi referente às variadas formas de cozinhar a flauta no apodo que recebeu de poetas desde a Antiguidade até aos nossos dias, menos ainda os episódios picaresco nos quais ela é elemento principal, escrevo este dorido texto porque o confinamento irá continuar, logo o jejum quaresmal que não costumo praticar é duplamente irónico, primeiro porque já passou a época dos jejuns, segundo porque a lampreia é comer quaresmal, assim o explica exemplarmente o Arcipreste de Hita na sua obra Libro do Bueno Amor, um clássico da Literatura mundial.

Armando Fernandes

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...