Nersant realizou Roadshow França-Portugal – Ribatejo preparado para receber investimento francês

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém está fortemente empenhada em promover a região junto dos mercados externos. A associação realizou ontem, 15 de março, uma conferência online em busca de investimento francês para a região do Ribatejo, que contou com a participação de mais de 100 empresas francesas.

“Damos suporte a empreendedores e investidores franceses e estamos de braços abertos para receber investimentos”. Foi esta a garantia do Presidente da Direção da NERSANT, Domingos Chambel, firmada no Roadshow França-Portugal – Oportunidades de Negócios, conferência online que a associação realizou ontem, dia 15 de março, pela manhã, com o objetivo de promover a região do Ribatejo no mercado francês.

Domingos Chambel reforçou ainda que “a associação está disponível para apoiar investidores franceses que pretendam investir no Ribatejo, dando-lhes todo o apoio quer a nível de instalação, quer a nível administrativo” e que “temos um grupo de investidores para trabalhar com empresários franceses”. “Temos 2800 associados e queremos engrossar ainda mais este número, tão importante para o desenvolvimento de Portugal”, fez saber o Presidente da Direção da NERSANT. “Esperamos em breve, num período pós-Covid, realizar um grande encontro de empresários e recebê-los na região de braços abertos”, fez saber ainda Domingos Chambel, dando as boas-vindas ao investimento francês no Ribatejo. “Contamos com o vosso interesse na nossa região”, concluiu o líder empresarial.

Por sua vez, Jorge Torres Pereira, o Embaixador de Portugal em França, congratulou a NERSANT pela realização deste evento e pela vontade da associação em “aliar os dois países de relações comerciais”. “Esperamos ver este ano ou no próximo, o relançamento desta relação entre os dois países, no sentido de uma colaboração franco-portuguesa bem sucedida”, referiu ainda.

O Roadshow França-Portugal – Oportunidades de Negócios assumiu o caráter de conferência digital e teve como prioridade abordar as oportunidades de negócio do Ribatejo para o mercado de França. A conferência multissetorial, realizada em formato online, teve como objetivo a promoção do potencial de Portugal e da região do Ribatejo junto de um leque alargado de entidades e potenciais investidores de França, bem como a criação de oportunidades de negócio internacionais para as empresas portuguesas e a obtenção de investimento externo para Portugal.

O evento, que veio substituir uma ação promocional presencial cancelada devido à evolução da crise pandémica, contou com um vasto painel de oradores de diversas entidades. A mesma contou com a intervenção Hugues Vérité, Delegado Permanente da Comissão Estratégica para o Setor da “Indústria para a Construção”, e com a apresentação do Ribatejo, com foco nos fatores de atratividade desta região, pela NERSANT. Neste painel de enquadramento, tomou ainda a palavra Carlos Vinhas Pereira, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa.

“Investir em Portugal: Ponto de vista dos investidores” foi outro dos painéis realizados no evento, com a participação de Filipe Videira, Diretor da empresa Techno-France, de Benoît Julienne, Diretor do grupo empresarial ASTEN, de Tina Dumont, do empreendimento de enoturismo eco-criativo L’Empreinte des Fées, e de Fernando Ramos, Diretor Geral da MVM Holding. Neste tema estiveram em discussão e exposição as diferentes experiências de cada um dos empresários junto do mercado português.

A conferência online deu ainda a conhecer as principais vantagens e incentivos para investir em Portugal, mote que deu tema ao painel com o mesmo nome. Integraram o debate Eduardo Henriques, Delegado da AICEP em França (Paris), Hélio Pereira, Diretor da Caixa Geral de Depósitos França e Jean-Pierre Pinheiro, Diretor do Posto de Turismo de Portugal em França.

Realizou-se ainda uma apresentação sobre como constituir uma empresa em Portugal, por Pedroso Leal, Diretor Geral da PL SOLICITORS, empresa com sede em território ribatejano e escritório em Paris. O empresário aconselhou modalidades e procedimentos para a constituição de uma empresa.

De referir que o Roadshow França-Portugal – Oportunidades de Negócios foi promovido pela NERSANT no âmbito do projeto Ribatejo Global, que visa contribuir para o aumento do reconhecimento da qualidade das empresas, produtos e serviços da região do Ribatejo junto dos mercados externos. O mesmo é financiado pelo Compete 2020 no âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Participaram na conferência online mais de 100 empresas francesas de diversos setores de atividade, nomeadamente agroalimentar, construção, turismo, metalomecânica, entre outros.

