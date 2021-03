Politécnico de Santarém lança nova edição de Concursos de Ideias de Negócio

Realizou-se no passado dia 10 de março a última das Finais dos 3 Concursos de Ideias de Negócio que foram dinamizados pelo Instituto Politécnico de Santarém, em parceria com o Agrocluster, no âmbito do projeto Lezíria Startup.

Para estes 3 Concursos foram recebidas 48 candidaturas, apresentadas por um total de 95 empreendedores, tendo sido selecionados 23 projetos para serem apresentados nas sessões finais.

A avaliação das Ideias de negócio foi realizada por Júris compostos por elementos do Instituto Politécnico de Santarém e convidados externos que decidiram os 3 melhores classificados em cada Concurso. Os vencedores vão receber bolsas monetárias (num total de 6.300,00 € por Concurso) e outros benefícios, como o acesso ao consultório de propriedade intelectual do Politécnico de Santarém e a incubação na Startup Santarém ou no Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior.

Terminada esta fase, a 17 de março inicia uma nova edição dos 3 Concursos de Ideias, centrando novamente as temáticas nos domínios das Escolas do Instituto e nas prioridades da RIS3 da região que terão como temáticas i) a Transformação Digital nos Negócios e na Educação; ii) a Inovação no Desporto, Saúde e Bem-estar e iii) a Agricultura, Alimentação, Sustentabilidade e Valorização de Recursos Endógenos. Estes Concursos de Ideias estarão abertos até 30 de abril.

Todas as informações sobre os Concursos e os formulários de Candidatura estarão disponíveis em http://leziriastartup.com.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...