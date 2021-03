Sete alunos do IPSantarém distinguidos com prémio “Caixa Mais Mundo”

A Caixa Geral de Depósitos (CGD), parceiro do IPSantarém, atribuiu este ano 7 prémios de mérito aos alunos das escolas do Politécnico de Santarém, com um valor unitário de 1000€.

Foram atribuídos 2 Prémios de Mérito destinado a alunos nacionais matriculados em licenciaturas; 1 Prémio de Mérito para curso técnico superior profissional – CTESP; 1 Bolsa de Estudo para aluno, com dificuldades económicas, inscritos em licenciatura ou mestrado integrado no corrente ano letivo; 1 Prémio de Mérito destinado a aluno nacional que concluiu curso profissional do ensino secundário com a melhor classificação no ano letivo transato; 2 Prémios de Mérito para estudante PALOP destinado a aluno matriculado em licenciatura ou mestrado integrado no ano letivo de 2020/2021.

Os prémios Caixa Mais Mundo que já se encontram na sua 3.º edição e distinguem os 150 melhores alunos admitidos no ano letivo 2020/2021 nas Instituições de Ensino Superior (IES) públicas protocoladas com a CGD, visam atribuir prémios e bolsas a estudantes universitários contribuindo para uma justa e efetiva igualdade de oportunidades aos estudantes, incentivando a frequência do ensino universitário e proporcionando melhores desempenhos escolares.

A cerimónia decorre no próximo dia 18 de março pelas 17h via zoom com participação remota de premiados e responsáveis dos respetivos Estabelecimentos de Ensino Superior e terá também transmissão aberta no Facebook da Caixa.

