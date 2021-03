Suspensão da vacina da Astrazeneca atrasa plano de vacinação no Cartaxo

A Câmara Municipal do Cartaxo informa que foi suspensa, no dia 15 de março, a administração da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19.

A decisão foi anunciada por Rui Santos Ivo, presidente do Infarmed, em conferência de imprensa conjunta com da Direção-Geral de Saúde (DGS) e com a task force para a vacinação, devido ao “princípio da precaução em saúde pública”. O fármaco está a ser avaliado pela Agência Europeia do Medicamento (EMA).

A suspensão da vacina, até estar concluída a avaliação da EMA, vai causar atrasos no plano de vacinação. No caso do Centro de Vacinação do Cartaxo, que iniciou o seu funcionamento também no dia 15 de março, o presidente da Câmara Municipal afirmou que “o processo de decisão sobre este tema cabe, como é óbvio e correto, às autoridades de saúde”, explicando que “da informação que recebemos, algumas convocatórias poderão ser adiadas, estando as unidades de saúde locais a efetuar os contactos necessários com os utentes e a reagendar a vacinação”.

O autarca explicou que, para além da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca, o Centro de Vacinação do Cartaxo administra também vacinas da Moderna e da Pfizer.

Pedro Magalhães Ribeiro reforçou que “todas as informações quer sobre a suspensão de vacinas que já estejam agendadas, quer sobre cuidados e explicações clínicas a quem tenha recebido as duas tomas desta vacina ou aguarde a segunda dose, podem ser solicitadas aos profissionais de saúde do Centro de Vacinação do Cartaxo”.

Para contactar o Centro de Vacinação do Cartaxo, devem ser usadas linhas diretas criadas para apoio à população neste processo.

Centro de Vacinação do Cartaxo

Horário

Dias úteis, das 8h00 às 18h00

(e ao sábado sempre que se justificar)

Contactos

Linha direta – 243 700 255 | 963 967 936

