Consultório de propriedade intelectual iniciou atividade no Politécnico de Santarém

Foi em 2020 que o Instituto Politécnico de Santarém celebrou um protocolo com a Inventa International para a criação de um Consultório de Propriedade Intelectual que estivesse disponível para os seus alunos, alumni, docentes e investigadores.

Os tempos de confinamento atrasaram o arranque deste serviço, mas no passado dia 12 de março tiveram lugar as primeiras consultas, visando a proteção de 5 projetos desenvolvidos por alunos do Instituto.

Segundo declarações de Diogo Palha, coordenador do STARTIPS, “a disponibilidade deste consultório reveste-se de enorme importância e é um passo muito relevante não só na proteção, mas também na qualificação e valorização dos próprios projetos”.

A Inventa International é uma empresa especializada em Marcas, Patentes, Domínios, Designs, Direitos de Autor entre outras formas de proteção de Propriedade Intelectual e, no âmbito deste protocolo, apoia gratuitamente os elementos da comunidade do IP Santarém na estruturação das estratégias mais adequadas de proteção.

Este consultório de propriedade intelectual irá trabalhar em estreita articulação com as diversas unidades e programas do Politécnico de Santarém, nomeadamente com a sua Unidade de Investigação, com o STARTIPS e com o SEEKERS&SOLVERS, respetivamente Programas de Empreendedorismo e de Inovação do Instituto.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...