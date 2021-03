Necrópole de Constância

A Câmara de Constância anunciou uma «revolução» na zona nobre da vila, há dias, através duma entrevista do seu novel presidente, a um jornal, Parece que vão «mexer» de novo, no piso da avenida. Nesta maré eleitoral, é tempo de recuarmos no tempo…

Em 2002 durante as obras de requalificação da praça de Constância foram descobertas ossadas humanas o que levou a escavações arqueológicas nesta antiga necrópole da Vila, após algumas denúncias de cidadãos. (1). Dos 151 esqueletos recuperados, há um especial (ver foto)

. Trata-se de um esqueleto feminino de meia idade que, segundo uma prestigiada recensão académica (2), representa o primeiro caso de carcinoma maligno registado arqueologicamente em Portugal. Na publicação citada abaixo pode confirmar-se que «o padrão e a distribuição pelo esqueleto das lesões ósseas são consistentes com o diagnóstico de carcinoma metastático». Desde pelo menos os anos 60 que se têm encontrado ossadas na praça sempre que ali há intervenções de fundo.

Segundo os autores do trabalho de investigação, este caso é extremamente valioso para a compreensão da incidência da doença entre as antigas populações ibéricas», cita-se, «considerando o baixo número de casos semelhantes na Península».

No texto publicado pode ler-se ainda que o esqueleto em causa foi encontrado enterrado numa cova de areia sem evidência de inumação de caixão. O corpo foi exumado de acordo com a cabeça para o oeste, conforme a crença cristã na ressurreição do alma – assim concluem os autores.

A importância do estudo dos esqueletos das populações para a evolução das ciências médicas foi uma das razões que levou à denúncia da descoberta destes esqueletos em 2002, mormente, por parte do autor deste escrito e de outro cidadão, junto dos institutos competentes e da comunicação social (Correio da Manhã (3).

Segundo os investigadores, estes casos de Constância «(…)podem desbloquear uma importante fonte de conhecimento sobre a presença de tumores em populações antigas. Epidemiologicamente, este estudo contribui com observações valiosas para as ciências médicas que são de grande ajuda na difícil tarefa de compreensão da origem e a evolução destas doenças.

Acima dos pés do esqueleto e de acordo com a recensão que vimos seguindo de perto, foi detectado um pequeno ossuário «provavelmente resultante de uma anterior inumação na mesma área». Foi ainda recuperada uma moeda de cobre sobre os ossos da mão direita. Esta ocorrência pode ser relaccionado com a tradição romana do óbolo de Caronte, adiantam os investigadores.

De acordo com a Organização Mundial da saúde (2006), 7,6 milhões de pessoas morreram de cancro em 2005 e 84 milhões morrerão na próxima década, se não forem tomadas medidas.

O levantamento antropológico e arqueológico dos enterramentos em redor e no interior da antiga igreja de São Julião só ocorreu porque houve denúncias. A Câmara Municipal de Constância, à data, avançou com as obras de requalificação da praça Alexandre Herculano (onde se situava a antiga paroquial) e também do adro da actual igreja paroquial, sem o devido acompanhamento inicial de arqueólogos. As obras podem esperar. As ciências médicas não. Nem os doentes oncológicos. É uma questão de … VISÃO.

José Luz

(Constância)

PS – Sabemos por diversas fontes que foram enterrados na antiga paroquial diversas gerações dos «Sandes», como é citado no testamento de 1620 de Dom Francisco de Sande. Ali se enterrou também Dona Guiomar Freire, castelã de Punhete (actual Constância), ascendente de alguns amigos de Camões citados no célebre Banquete das Trovas. Este facto da sepultura e referido por exemplo na Obra sobre Garcilaso, de Mª Del Carmen Serrano. Parece que a câmara vai substituir o piso da avenida a qual tem início precisamente na praça. Ora, essa intervenção não pode deixar de ser acompanhada por arqueólogos.

A câmara vai proceder a curto prazo, a uma substituição do piso da zona ribeirinha incluindo a avenida. Essa intervenção tem incidência numa zona da antiga necrópole onde desde os anos 60 pelo menos aparecem ossadas humanas sempre que há intervenções de fundo. Como o seguro morreu de velho, aguardamos por um acompanhamento responsável das obras em termos arqueológicos. Depressa e bem, nunca vi quem. Em 2002 foram chamar-me de noite porque havia um monte de ossos humanos num canto da praça para ser levado à pressa na manhã seguinte para o cemitério Porque as obras na Praça não podiam parar…O resto da história foi o que se viu. Pusemos o assunto na imprensa e a obra teve de ceder lugar à arqueologia e à ciência. Só se lamenta é que sejam sempre os mesmos a dar a cara. A câmara não gostou na altura das denúncias. É natural . Quem as fez assinou por baixo. Estamos em maré de eleições e espera-se tudo… A agenda dos políticos não costuma respeitar o calendário da arqueologia. Todo o cuidado é pouco.



Notas:

(1) Por determinação régia em 1822 foi transferida a paroquial da Igreja de São Julião (onde se enterravam os mortos) para a Igreja da Confraria de Nossa Senhora dos Mártires, em virtude da ruína em que se encontrava a velhinha paroquial na sequência das destruições das invasões francesas. O local da antiga paroquial corresponde à zona da actual praça Alexandre Herculano.

(2) Carcinoma metastático, séculos XIV-XIX, esqueleto de Constância, Sandra Assis e S. Codinha, Centro de Investigacão em Antropologia e Saúde, Departamento de Antropologia, Universidade de Coimbra, Coimbra, 3000-056 Coimbra, Portugal, Jornal internacional de osteoarqueologia, publicação online da editora internacional John Wiley & Sons, com sede nos EUA (editora que publica os trabalhos dos laureados do prémio nobel)

(3) Edição do Correio da Manhã, de 04/09/2002. Existe uma deliberação da Alta Autoridade Para a Comunicação Social relativa a esta peça jornalística, suscitada pelo autor deste artigo e relacionada com o direito de resposta. O jornal acabou por ignorar a minha audição pessoal. Apesar dos contactos que efectuei com a redacção, creio que de Leiria.

