Torres Novas – Proteção Civil e escuteiros colocam armadilhas para vespa asiática

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Torres Novas está a desenvolver um projeto com os 5 agrupamentos de escuteiros do concelho – Torres Novas, Riachos, Pedrógão, Chancearia e Lapas – com vista à colocação de mais de 100 armadilhas para vespa asiática. Uma das primeiras foi simbolicamente colocada pelo presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira, no Jardim das Rosas, na companhia de representantes dos agrupamentos e do SMPC.

Sob o lema «Prevenir para os riscos reduzir», o projeto visa a construção pelos escuteiros de armadilhas para a fundadora de asiática, estando o SMPC responsável pela sua colocação em árvores no domínio público, cabendo depois aos escuteiros a sua monitorização através da colocação periódica do atrativo para captura.

De acordo com a Direção Geral de Saúde, a vespa velutina (ou asiática) «instala-se sobretudo em áreas urbanas e periurbanas. Por tratar-se de uma espécie carnívora e predadora de abelhas, configura uma ameaça à sustentabilidade da apicultura em território nacional, com eventuais consequências diretas na produção de mel e produtos relacionados, assim como na produção agrícola, por via da diminuição da polinização vegetal, ponderada a importância das abelhas melíferas nesta relevante função biológica». Constitui também um risco para as populações. «No caso de sentirem os ninhos ameaçados, reagem de modo bastante agressivo, incluindo perseguições até algumas centenas de metros. O tratamento da picada requer os cuidados habituais para picada deste tipo de insetos.

Solicita-se a colaboração de todos os munícipes para que não mexam nas armadilhas e, em caso de avistamento de algum ninho de vespa asiática, contactem de imediato o Serviço Municipal de Proteção Civil (telefone 249 839 443; telemóvel 961 932 772; email protec.civil@cm-torresnovas.pt).

A este propósito, relembramos a realização no próximo sábado, dia 20 de março, a partir das 17h no facebook do Município de Torres Novas, de uma sessão de esclarecimentos sobre vespa asiática e processionária, aberta a todos os interessados.

