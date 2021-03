Câmara do Cartaxo estabelece contrato com a EDP para a requalificação da central elétrica

Carlos Raposo, assessor do conselho de administração da EDP, esteve no Cartaxo para assinar o contrato de comodato que permite à Câmara Municipal do Cartaxo efetuar obras de requalificação na antiga Central Elétrica do Cartaxo.

Pedro Magalhães Ribeiro destacou a importância do contrato que “dá à Câmara Municipal o enquadramento legal para devolver este espaço à comunidade”.

O presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro, assinou, no dia 16 de março, o contrato de comodato que permitirá à autarquia intervir no edifício da antiga Central Elétrica. O contrato vigora pelo período de três anos, sendo renovado se se mantiver o interesse da autarquia e da EDP.

O autarca explicou, no ato de assinatura que “este edifício, que marca a identidade do centro da cidade, pode agora ser reabilitado para voltar a abrir portas ao público ”. O edifício “inaugurado em 1929, foi intervencionado pela autarquia em 1996, ao longo dos anos foram efetuados trabalhos de manutenção do edifício, mas neste momento é necessário intervir de forma mais profunda para resolver problemas, por exemplo, ao nível da cobertura”, afirmou Pedro Magalhães Ribeiro.

O contrato de comodato vem permitir à Câmara Municipal “assumir o projeto de reabilitação do edifício, assim como, a requalificação do espaço envolvente e colocá-lo ao serviço do movimento associativo do nosso concelho”, esclareceu o autarca.

Na assinatura do contrato, esteve presente Carlos Raposo, assessor do conselho de administração da EDP, o vice-presidente da Câmara Municipal e responsável pelo pelouro da Cultura, Fernando Amorim e a técnica municipal Helena Montez, coordenadora da área de Cultura do Município.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...