Como o teletrabalho veio influenciar a sustentabilidade?

Em poucos meses, muitas empresas portuguesas tornaram-se mais amigas do ambiente.

Já disseram os ambientalistas, num conteúdo publicado em observador.pt, que o teletrabalho foi o fator mais positivo da pandemia. A mudança na rotina dos trabalhadores portugueses resultou num impacto positivo no meio ambiente.

E este é só o começo. Se muitas das empresas que se encontram a trabalhar remotamente decidirem continuar, mesmo depois da quarentena, os resultados serão muito positivos, tanto para o ambiente, como para os gastos da empresa.

Que alterações impactaram positivamente o ambiente?

Não ser necessário o uso de transportes

Se o modelo tradicional envolvia deslocações constantes – tanto de transporte próprio, como de transporte público –, o teletrabalho não o exige, já que o local de trabalho é a própria habitação do trabalhador.

A diminuição dessas deslocações teve um efeito bastante positivo no ambiente, afinal, a emissão de gases com efeito de estufa foi evitada ao máximo. A poluição do ar nas grandes cidades também sofreu uma redução.

Escusado será dizer que se as empresas mantivessem este sistema de trabalho remoto, conseguir-se-ia desacelerar o aquecimento global.

Além dos benefícios claros para o meio ambiente, algumas empresas também diminuíram os seus gastos em deslocações – nomeadamente, nos apoios a trabalhadores –, sendo esse valor possível de investir em outras áreas. A longo prazo, a economia da empresa agradece.

A não necessidade de transporte é um ponto tão importante, que foi mencionado num conteúdo publicado no Público, onde são partilhadas algumas ações que levariam o mundo a um futuro mais sustentável. Nesse conteúdo aborda-se a questão do apoio a veículos elétricos e muito mais.

Processos no Digital

De modo a se tornarem mais amigas do ambiente, muitas empresas diminuíram o uso do papel e apostaram no digital.

Existem empresas que, inclusivamente, usam pouco ou nenhum papel no seu negócio, como é o caso do website kimbino.pt. Esta plataforma divulga os folhetos das lojas portuguesas, permitindo ao consumidor consultar as promoções sem que seja necessária a versão física dos folhetos.

Além de tornar as promoções mais acessíveis a todos, a plataforma também ajuda o meio ambiente.

Essa mesma diminuição de papel está a ser conseguida durante a pandemia, já que todos os documentos têm de estar disponíveis no formato digital para que toda a equipa tenha acesso aos mesmos a partir de qualquer parte do país.

Se as empresas decidirem voltar ao modelo de trabalho tradicional, espera-se que continuem a adotar a documentação em meio digital.

Colaboração com outras empresas amigas do ambiente

Já que muitas empresas alteraram o seu modelo de trabalho e se tornaram mais amigas do ambiente, a colaboração com empresas, atualmente, é feita entre empresas sustentáveis. Nestas circunstâncias, o meio ambiente agradece.

O que se espera, no entanto, é que as empresas continuem a adotar atitudes sustentáveis, mesmo após a quarentena – e a pandemia. Dessa forma, no futuro, empresas verdes irão continuar a colaborar com empresas verdes.

O teletrabalho afetou mais alguma área?

O teletrabalho tem aberto muitas portas! Não se trata apenas de melhorar as questões ambientais, esta forma de trabalho também influenciou outras áreas:

Contribuição económica para as empresas: redução de custos fixos e em subsídios, aumento da produtividade de grande parte dos trabalhadores, possibilidade de contratação de trabalhadores especializados em determinadas áreas;

Contribuição social: acesso facilitado a pessoas com dificuldade de locomoção, trabalhadores com melhor saúde física e mental e melhoria do estilo de vida dos colaboradores;

Internacionalização: se antes da pandemia ainda existia uma enorme lacuna a nível de negócios no digital e na facilidade que é internacionalizar, hoje em dia isso mudou. Muitos negócios aderiram ao digital e lançaram os seus produtos e serviços no meio, apontando tanto para mercados nacionais, como internacionais;

Claro que o trabalho remoto também veio trazer alguns desafios aos colaboradores, como a dificuldade em encontrar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, problemas de concentração e muito mais.

Apesar de todos os benefícios que surgem com o teletrabalho, os que estão relacionados à sustentabilidade são os que causam o maior impacto, pois podem garantir resultados satisfatórios no meio ambiente, no futuro.

Não usar transportes, optar por documentos no digital e colaborar com empresas verdes são apenas alguns dos exemplos que mais contribuem para a sustentabilidade.

