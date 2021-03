Mil alunos abordam ciclo urbano da água em Torres Novas

No próximo dia 22 de março, segunda-feira, comemora-se o Dia Mundial da Água. O Município de Torres Novas desafiou a DECO – Associação de Defesa do Consumidor e a AR – Águas do Ribatejo para assinalar a data com um Webinar aberto a todos os alunos das escolas do concelho do 1º ao 12º ano. Em poucos dias mais de mil alunos e 48 professores aderiram à iniciativa.

A ação irá decorrer on line numa plataforma utilizada pelos alunos e docentes para as aulas não presenciais e irá abordar a importância da água e a necessidade de se reforçarem comportamentos de preservação deste elemento essencial para a vida.

O Consumo da Água da Rede Pública por ser mais saudável, mais amiga do ambiente e mais económica será outro tema abordado. E para dar sentido prático à recomendação DECO, AR e Município de Torres Novas oferecem uma garrafa reutilizável e personalizada que será uma companhia no regresso às aulas mas também nos passeios higiénicos e nas atividades permitidas neste tempo de confinamento.

A AR, entidade gestora do ciclo urbano da água no concelho de Torres Novas e nos municípios de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas assinala o DIA MUNDIAL DA ÁGUA desde 2010 com eventos relacionados com o Ciclo Urbano da Água, as boas práticas ambientais e a preservação da biodiversidade.

Desta vez não serão possíveis as visitas a equipamentos e os eventos presenciais que a AR espera retomar em breve.

