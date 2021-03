Rede de Bibliotecas de Azambuja lança Clube de Leitura em formato online

A Rede de Bibliotecas do Município de Azambuja vai lançar um Clube de Leitura, em formato online. O Clube de Leitura terá início no próximo sábado, dia 20 de março, entre das 15h00 às 16h30.

Esta iniciativa surge em alternativa à iniciativa “Viagens pela Literatura” que decorria presencialmente na Biblioteca do Centro Cultural Grandella de Aveiras de Cima, que devido à Covid-19, tiveram de ser suspensas.

Numa altura em que todos os serviços e todas as pessoas têm de se adaptar e reinventar, a RBMA lança esta iniciativa “Viagens pela Literatura – Clube de Leitura”, que procura ser um clube de leitura “de, com e para” as pessoas.

O grupo de leitura, que é direcionado a munícipes com mais de 17 anos, reunirá online, via zoom, uma vez por mês, no terceiro sábado de cada mês e será limitada a 12 pessoas por sessão. É obrigatória inscrição, que deverá ser feita através do 263 474 114 ou pelo email biblioaveiras@cm-azambuja.pt

O Clube de Leitura terá início no próximo sábado, dia 20 de março, entre das 15h00 às 16h30. Consiste numa apresentação dos membros do clube e do projeto, com um pequeno momento de leitura com vista a motivar à participação no projeto. Após a primeira sessão, será pedido a cada membro do grupo que traga para a próxima sessão o seu livro preferido de forma a apresentar o tema, personagens, mensagem o autor e até, algumas passagens preferidas.

