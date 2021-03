Tiro com arco do Ateneu Cartaxense conquista 3 títulos de campeões nacionais

Realizou-se este domingo, dia 21 de março, a final four e a cerimónia de entrega de prémios do Campeonato Nacional de Sala da Federação Portuguesa de Tiro com Arco, que teve lugar no Centro de Exposições Expoeste, Caldas da Rainha-Portugal.

A Academia de Tiro com Arco do Ateneu Artístico Cartaxense conquistou 3 títulos de Campeões Nacionais de Sala e 1 Medalha de Bronze no Campeonato Nacional de Sala de Tiro com Arco, atingindo assim os objectivos definidos para esta época desportiva.



Competindo para o título individual de Campeão Nacional na final four, o AAC contou com 3 arqueiros no escalão seniores homens na Divisão Barebow. Ângelo Lobo venceu brilhantemente a final, conquistando a Medalha de Ouro. Na disputa para a Medalha de Bronze, Luis Rodrigues levou a melhor sobre o Luis Ferreira, conquistando assim o terceiro lugar do pódio.



Na cerimónia da entrega de prémios do Campeonato Nacional de Sala de Tiro com Arco 2020/2021, para além da Medalha de Ouro de Ângelo Lobo e da Medalha de Bronze de Luis Rodrigues nas categorias individuais da Divisão Barebow, foram também entregues as medalhas de Ouro a Filipe Rodrigues no escalão Júnior Homem-Divisão Barebow e as Medalhas de Ouro referentes á Equipa Seniores Homens Barebow conquistada pelos arqueiros Ângelo Lobo, Luis Ferreira e Luis Rodrigues, que tinham ficado definidas na última prova de apuramento do Campeonato Nacional.



CLASSIFICAÇÃO FINAL do CAMPEONATO NACIONAL DE SALA 2020.2021

Divisão Barebow – Júniores Homens

Medalha de OURO – Filipe Rodrigues – CAMPEÃO NACIONAL

Divisão Barebow – Séniores Homens

Medalha de OURO – Angelo Lobo – CAMPEÃO NACIONAL

Medalha de BRONZE- Luis Rodrigues 4° Lugar – Luis Ferreira

Divisão Barebow – Equipas Séniores Homens

Medalha de OURO – Angelo Lobo, Luis Ferreira, Luis Rodrigues – CAMPEÕES NACIONAIS

