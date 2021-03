72 mil pessoas assistiram ao concerto de David Antunes nas Festas de São José

Foi ao som de David Antunes que se iniciaram as Festas de São José de 2021, este ano em edição digital, devido à situação de pandemia que o mundo está a viver. O concerto realizado no dia 19 no Convento de São Francisco permitiu interação com o público, através de uma plateia virtual. A noite contou com várias surpresas, Simone de Oliveira e Pedro Fernandes foram convidados especiais.

No balanço da atividade, João Teixeira Leite, presidente da Viver Santarém, afirmou o sucesso do evento “desejamos todos voltar aos eventos presenciais, mas no futuro esta componente digital terá que ser uma realidade complementar, é uma excelente forma de divulgarmos e promovermos Santarém, a sua cultura, a sua gastronomia e sobretudo a sua beleza”.

Outro momento alto das festas deste ano foi o Stand Kitchen com Nilton e os Chefs Kiko e João Correia.

Sofia Vieira do “Aqui há Gato” e os músicos dos Três Bairros, Ricardo Gama e João Correia, cantaram e encantaram na tarde Sábado. No domingo com imagens do Jardim das Portas do Sol teve lugar o concerto da jovem cantora Nena.

As Festas de São Jose 2021 decorrem até ao próximo dia 26 de Março, existindo todos os dias o Mercado Digital, onde diversas associações, empresas e IPSS, divulgam, promovem e comercialização alguns produtos.

No dia 26 de Março às 22h o programa encerra com o evento “Sound kitchen” um espetáculo musical com João Gil, Nuno Guerreiro e com uma componente gastronómica nas mãos do Chef Rodrigo Castelo.

