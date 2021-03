Plano Local de Habitação de Santarém prevê investimento de 20,2 milhões de euros até 2025

A Câmara de Santarém aprovou hoje o Plano Local de Habitação, que prevê um investimento de 20,2 milhões de euros para resolver todos os 332 casos de carência habitacional identificados no Concelho. Este investimento será repartido em operações de arrendamento em mercado privado (900 mil euros), na reabilitação dos fogos de habitação publica do Municipio (7,1 milhões de euros) e na construção ou aquisição de novas habitações (12,2 milhões de euros).

A Estratégia Local de Habitação do Municipio de Santarém tem em conta as especificidades do Concelho e pretende intervir de forma eficaz na promoção das condições de acesso ao mercado habitacional para pessoas e famílias em situação de carência habitacional e financeira, tipificadas na legislação do 1.º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.

Na apresentação do tema, aprovado por unanimidade na reunião de hoje do Executivo Municipal, o Presidente da Câmara, Ricardo Gonçalves, congratulou-se pela aprovação deste Plano, o qual garantirá uma ainda maior proximidade às famílias em situação de vulnerabilidade, numa fase tão difícil como a que vivemos atualmente, afirmando que “o Município de Santarém está muito empenhado na concretização deste plano que, como se espera, terá financiamento comunitário, que pode chegar aos 100%.”

Proposta aprovada por unanimidade na Câmara passa agora para a Assembleia Municipal

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), disse à Lusa que a proposta, que vai ainda ser submetida à Assembleia Municipal, foi aprovada por unanimidade pelo executivo municipal, contando com os votos favoráveis dos quatro vereadores do PS.

Para o autarca, a aprovação de hoje marca “um dia importante para o concelho”, pois as 332 habitações, a disponibilizar às famílias recorrendo a várias soluções – arrendamento, reabilitação, moderada e profunda, aquisição e construção -, irão juntar-se às mais de 300 habitações sociais existentes, contribuindo para elevar a média nacional de habitação pública.

Salientando que este é “um desígnio europeu”, Ricardo Gonçalves afirmou que Santarém se junta aos municípios que já aprovaram os seus programas no âmbito de uma estratégia nacional que visa elevar a média de 2% de habitação pública para 5%, até 2025, num esforço de aproximação à média europeia (10%).

O programa hoje aprovado prevê um investimento de 900.000 euros em arrendamento apoiado para 35 famílias, sete milhões de euros para reabilitação em 57 frações do parque municipal e em 136 outras, 4,3 milhões para construção de 42 fogos e 7,8 milhões de euros para aquisição e reabilitação de 58 habitações degradadas existentes nas 28 Áreas de Reabilitação Urbana criadas em todo o concelho.

Considerando este um projeto “muito ambicioso”, o autarca afirmou que acredita que trará “as respostas para que se acabe com as pessoas [a viver] em condições indignas de habitação, um direito constitucional que o município tem aqui possibilidade de satisfazer”.

Ricardo Gonçalves declarou ainda que, além deste investimento, que poderá ser coberto praticamente a 100% com verbas provenientes da União Europeia, no âmbito do Programa de Resiliência e Recuperação, o município de Santarém tem em curso os projetos de recuperação do Bairro Calouste Gulbenkian, em Alfange, e do lote 141 na Praceta Habijovem.

No caso de Alfange são 40 frações incluídas no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) e na Habijovem, no bairro de S. Domingo, são 14 fogos candidatados ao programa Prohabita do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU).

Segundo o autarca, o Programa Local de Habitação foi já submetido ao IHRU, aguardando aprovação.

No levantamento feito pelos serviços do município, 36% das situações são relativas a famílias (121) a viver em condições indignas, 70% das quais se encontram em habitações identificadas como em estado de insalubridade e insegurança.

Há 32 famílias a residir em três núcleos precários e 57 em frações em mau estado de quatro conjuntos habitacionais municipais.

Estão ainda abrangidas 92 famílias inscritas nos serviços municipais com pedidos de habitação e 30 com habitação própria a necessitar de intervenção, sendo que o programa incluirá também 21 fogos de parceiros.

Ricardo Gonçalves adiantou que as situações de arrendamento e reabilitação moderada têm condições para avançar rapidamente, esperando que as intervenções profundas e as construções ocorram a partir de 2023.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...