Santarém lidera inscrições para as Olimpíadas do Turismo

O distrito de Santarém tem já 30 equipas inscritas para participar na primeira edição das Olimpíadas do Turismo, representando três escolas: EB 2/3 S Pedro Ferreiro, Ferreira do Zêzere Agrupamento de Escolas Verde Horizonte – Mação e Agrupamento de Escolas Verde Horizonte – Mação.

Santarém destaca-se assim como um dos quatro distritos de Portugal com mais candidatos inscritos para disputar as Olimpíadas do Turismo 2021, juntamente com Faro, Porto e Setúbal.

No total a nível nacional, as Olimpíadas somam já mais de 555 estudantes inscritos, correspondentes a mais de 223 equipas em concurso, oriundas de 20 escolas de norte a sul de Portugal, prontos para disputar a primeira prova no dia 20 abril, o Mobile Challenge, que escolherá as equipas presentes na Grande Final, dia 5 de maio.

O objetivo desta iniciativa é promover a oferta formativa e as opções de ensino oferecidas em Portugal, no setor do Turismo, com foco nas idades entre os 13 e 14 anos, quando Estudantes e Educadores ponderam opções futuras para o secundário, onde se destaca a oferta específica para a área da Hotelaria/Turismo das Escolas Turismo de Portugal.

Recorde-se que as Olimpíadas do Turismo são uma prova competitivo-didática da SFORI, realizada com o apoio da Escolas Turismo de Portugal, que aposta numa abordagem inovadora para sensibilizar jovens do 8º e 9º ano de escolaridade sobre as opções de empregabilidade, na área do Turismo. Um evento 100% digital, disputado por equipas formadas por dois ou três membros, que na primeira fase apenas recorrem ao seu talento e a um telefone (smartphone) com ligação à Internet, para tentar o apuramento para a final

Prémios para Alunos e para Escolas

A juntar aos prémios reservados para alunos participantes e vencedores, indicados no site das Olimpíadas do Turismo, há igualmente prémios para escolas das equipas nas fases Mobile Challenge e Final das Olimpíadas do Turismo:

A Escola com maior número de Equipas participantes no Mobile Challenge (prova de 20 minutos, dia 20 de abril) receberá como prémio uma impressora e um videoprojector.

Para as escolas dos participantes na Final das Olimpíadas do Turismo (seis horas de jogo para 20 equipas finalistas), dia de 5 maio, haverá Troféus para as três melhor classificadas e um prémio Surpresa para a escola que alcançar a melhor classificação.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...