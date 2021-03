Covid-19 – Chamusca, Ferreira do Zêzere e Mação com zero casos

No distrito de Santarém, há três concelhos com zero casos de infeção pela covid-19 – Chamusca, Ferreira do Zêzere e Mação -, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim de hoje revela ainda que 37 dos 308 concelhos portugueses tiveram zero casos de infeção neste período: Alter do Chão, Alvito, Angra do Heroísmo, Avis, Cabeceiras de Basto, Calheta (Açores), Carregal do Sal, Chamusca, Corvo, Ferreira do Zêzere, Freixo de Espada à Cinta, Horta, Lajes das Flores, Lajes do Pico, Mação, Madalena, Marvão, Mêda, Mesão Frio, Miranda do Douro, Monchique, Mora, Mourão, Oleiros, Penedono, Ribeira de Pena, Sabugal, Santa Cruz da Graciosa, Santa Cruz das Flores, Sousel, Terras de Bouro, Torre de Moncorvo, Velas, Vila Franca do Campo, Vila Nova de Poiares, Vila Velha de Ródão e Vinhais.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...