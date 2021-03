Feira Social Digital apresenta financiamento para a inovação e empreendedorismo social

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, levou a efeito mais um workshop no âmbito da Feira Social Digital, certame virtual de apresentação da economia social do distrito, a decorrer até 31 de março. Desta vez, o ciclo de workshops CAFÉ IN Digital Social, apresentou o tema “Financiamento para a Inovação e Empreendedorismo Social”, da responsabilidade do Banco Montepio, parceiro do certame.

António Campos, presidente da Comissão Executiva da NERSANT, acolheu os participantes na sessão online, tendo referido que “a Feira Social Digital é o certame que a NERSANT organizou nos últimos meses e que maior número de visitantes recebeu”. Referindo-se ao ciclo de workshops CAFÉ IN Digital Social, “os mesmos pretendem ser espaços de reflexão de diversos assuntos com interesse no âmbito da economia social”.

Quanto ao tema em debate no workshop, António Campos referenciou que “Portugal é dos países onde mais empresas se criam, mas também onde mais empresas morrem, em termos percentuais. Falta-nos, por isso, a componente essencial da preparação, e é isso que a NERSANT tenta contrariar todos os dias, com a sua equipa de apoio ao empreendedorismo e criação de empresas”. “Das empresas que ajudamos a criar, a taxa de mortalidade é muito mais baixa comparativamente à média nacional”, concluiu ainda o dirigente da NERSANT. No webinar, esteve também presente Mário Machado, do Banco Montepio, que falou aos participantes, enunciando que esta “será mais uma sessão profícua para as entidades participantes”.

Pedro Ricardo Gomes, do Banco Montepio, foi o orador convidado da sessão online. Começou por explicar que “somos um banco da economia social. Temos uma direção para esta área e dentro desta área ainda há um departamento para o empreendedorismo social”, começou por dizer.

O Banco Montepio encontra-se presente no contexto do Empreendedorismo e Inovação Social, através do financiamento e apoio a incubadoras sociais, a concursos de Empreendedorismo e do apoio a projetos de empreendedores sociais. “Financiamos mais de 1 milhão de euros por ano, mais de 100 postos de trabalho diretos anuais, com este financiamento”, disse, acrescentando que a “a NERSANT é um dos nossos parceiros de ouro, que nos tem trazido tantos empreendedores com projetos de valor para as comunidades locais”.

O responsável do Banco Montepio focou-se de seguida nas diversas respostas específicas que o banco tem no âmbito do empreendedorismo, nomeadamente o microcrédito, que apresenta soluções de financiamento a montantes reduzidos, destinados a apoiar pequenos negócios por pessoas sem condições para recorrer ao crédito tradicional e que se destinam a promover o desenvolvimento económico e social. Apresentou de seguida a Linha de Apoio ao Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego (LAEPE), destinada a desempregados inscritos nos centros de emprego, a Solução E.mpreendedor, para novos negócios com menos de 2 anos, e o Microcrédito (Linha Própria), instrumento privilegiado de inserção social daqueles que, tendo capacidade empreendedora, apresentam dificuldades acrescidas de acesso ao crédito e ao mercado de trabalho.

Focou-se ainda nos Títulos de Impacto Social, que têm como objetivo financiar, através de um mecanismo de contratualização e pagamento por resultados, projetos inovadores em áreas prioritárias de políticas públicas, nos domínios do emprego, proteção social, educação, saúde, justiça e inclusão social e nas Parcerias para o Impacto, que financiam a criação, desenvolvimento ou crescimento de projetos de inovação social, em conjunto com inovadores sociais.

Sónia Lobato, presidente da UDIPSSS – União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Santarém, parceira da Feira Social Digital a par do Banco Montepio, falou no final da sessão, referindo que “inovar é encontrar uma solução que vista exatamente o nosso problema. As linhas de financiamento do Montepio são a bengala perfeita para não termos a desculpa de não investir”.

De referir que o ciclo de workshops CAFÉ IN Digital Social é uma iniciativa realizada pela NERSANT ao abrigo da Feira Social Digital, a decorrer até ao final do mês em https://compronoribatejo.pt/feira/1-feira-social-digital.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...