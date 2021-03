Semana da Juventude em Azambuja com atividades online

Está a decorrer, entre os dias 22 e 28 de março, a Semana da Juventude do Município de Azambuja. O evento realiza-se num formato ainda adaptado aos condicionalismos provocados pela pandemia que continua a não permitir a organização de atividades presenciais.

Ainda assim, a semana será preenchida com algumas iniciativas virtuais que a autarquia espera que vão ao encontro do interesse dos jovens.

O arranque foi feito com a apresentação da conta oficial de Instagram da área de Desporto e Juventude do Município de Azambuja: https://www.instagram.com/desporto_juventude_cmazambuja/, ficando o convite no ar para que todos sigam este novo canal.

Neste primeiro dia, teve também lugar o lançamento de uma votação para eleição daquele que será o logotipo do novo Espaço Jovem. Recorde-se que, no dia 30 de setembro de 2019 foi inaugurada a nova Casa da Juventude, situada na Rua dos Campinos em Azambuja, espaço que, por força das circunstâncias, ainda não foi dinamizado como pretendido.

Esse equipamento, com toda a dinâmica que, assim que possível, lá será implementada, será designado por Espaço Jovem, tendo decidido o município que caberá a comunidade a quem se destina a escolha da imagem que o identificará. Assim, estão lançadas duas sugestões de logotipos bem como um apelo ao voto. No dia 28, a encerrar a semana, será anunciado qual o logotipo eleito.

A 24 de março, assinala-se o Dia do Nacional do Estudante, com a divulgação nas redes sociais de algumas iniciativas organizadas pelo serviço de Educação.

Na sexta-feira, dia 26 de março, será promovido um webinar, que se espera muito interessante e enriquecedor, em torno da temática do cyberbullying. O tema é FAZ DELETE AO CYBERBULLYING: CONHECER PARA ENFRENTAR. Organizado em parceria com a Associação de Estudantes da Escola Secundária de Azambuja e com a Associação de Jovens de Alcoentre, contará com a moderação do Dr. Pedro Reis, psicólogo da Equipa Multidisciplinar de Intervenção Comunitária do Município de Azambuja. Pretende-se abordar o flagelo do cyberbullying, fenómeno cada vez mais presente na vida atual, de forma prática, recorrendo a alguns testemunhos reais e à sua discussão prática e objetiva. Este webinar decorrerá na plataforma Zoom, sem necessidade de inscrição prévia. O link será divulgado oportunamente.

No sábado, dia 27 de março, a proposta é passar bons minutos “À Conversa com: Gustavo Carvalho e Daniela Ferreira”. O Gustavo e a Daniela são dois jovens naturais do Concelho de Azambuja que têm dado cartas nas suas áreas, a comédia e a rádio, respetivamente. A ideia é criar um momento de conversa informal, de proximidade, onde os dois convidados irão partilhar as suas experiências, dificuldades, oportunidades criadas, aproveitadas e/ou perdidas. Esta sessão decorrerá na plataforma Zoom, sem necessidade de inscrição prévia. O link será divulgado oportunamente.

A 28 de março, Dia Nacional da Juventude, terá lugar o anúncio do logotipo vencedor para o Espaço Jovem, dando por encerrada esta Semana da Juventude 2021 do Município de Azambuja.

