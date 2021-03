Tomar regista esta semana o índice mais baixo de transmissibilidade da Covid-19

Na habitual reunião semanal do Posto de Comando Municipal de Proteção Civil de Tomar (PCMPCT) onde é feito o balanço do impacto da Covid-19 no Concelho de Tomar, verifica-se que as medidas de prevenção implementadas pelo Governo reduziram eficazmente a evolução de novos casos de infetados.

Durante a semana passada, data em que se deu início ao gradual desconfinamento, Tomar registou 2 casos de contágio pelo vírus SARS-CoV-2, o índice mais baixo de infeções no ano de 2021.

Este Posto de Comando agrega várias entidades, nomeadamente a Câmara Municipal de Tomar e respetiva Proteção Civil, a Autoridade de Saúde Local, a PSP, a GNR, a Segurança Social, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, e está localizado em permanência no Quartel dos Bombeiros de Tomar.

A GNR, até à data representada pelo Capitão Tiago Delgado, será agora representada pelo Capitão Pedro Manuel Inácio.

Os parceiros/ entidades que integram o PCMPC reportaram, no geral, tranquilidade nas suas áreas de atuação e mantêm a vigilância, acompanhamento e apoio ativo no que à situação epidemiológica do concelho diz respeito.

Numa semana em que se detetaram 2 novos casos de infeção, existem 5 doentes internados com patologia Covid no Centro Hospital do Médio Tejo (CHMT). O boletim enviado pela USPMT – Unidade de Saúde Pública do ACES Médio, indica que em Tomar recuperaram 2407 pessoas das 2474 infetadas pelo vírus SARS-CoV-2 desde março de 2020.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...